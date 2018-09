DNIT instala lombadas na BR-116, próximo ao Posto de Pesagem de Veículos

CARATINGA- A unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) concluiu a instalação de duas lombadas na reta que antecede o Posto de Pesagem de Veículos – (PPV) de Caratinga, no km 531 da BR-116. Hoje está prevista a instalação de uma terceira lombada.

TESTES

O DNIT também deu início a novos estudos e intervenções nas pistas principais e ruas laterais de Caratinga. Os estudos e intervenções estão sendo feitos da seguinte maneira: fechar acessos do UAI, Rua Lamartine, retorno da Rafa Motos; divisão da pista sentido Governador Valadares em frente à saída da Rua dos Cavacos (Rua Francisco Victor de Assis); e criação de saída da Rua dos Cavacos diretamente à rodovia e retorno ao centro, semelhante à obra realizada no Bairro Santa Zita.

De acordo com o Dnit, a intenção é acabar com os pontos onde se fazem retorno cruzando as pistas sentido norte e sentido sul ao mesmo tempo. O Departamento acredita que assim os usuários irão utilizar os retornos já construídos que oferecerão mais segurança ao atravessar apenas um sentido de cada vez e também serão feitas melhorias para agilizar estas manobras.