E se todas as desculpas que você dá diariamente forem substituídas por ações? Se você tivesse ações diárias que te levassem para atingir o objetivo que você tanto quer? Como seria a sua vida se você substituísse todas essas desculpas por ações verdadeiras e diárias?

E se você der o melhor que pode? Se você não ficar se limitando e dificultando um processo que é simples, basta sua ação. Se você der o seu melhor a cada dia, sem se cobrar absurdamente, mas também sem comprar suas desculpas. Se você fizer o seu melhor, quais seriam os seus resultados?

E se você for capaz de enfrentar qualquer desafio com coragem? Quantas coisas você já deixou de fazer, quantos sonhos já deixou de realizar por falta dessa coragem? Se você obtivesse essa coragem para enfrentar qualquer desafio, como seria a sua vida daqui 5 anos?

E se você realmente se importar com os outros, com a vida deles, com a felicidade e realização dos sonhos de outras pessoas também? Se você parasse pra escutá-los e se importasse de verdade com a opinião deles, como seriam seus relacionamentos se você agisse assim?

E se a sua vida tivesse um propósito? Se você acordasse todos os dias por um bem maior, se sua missão e seu propósito fossem baseados em ajudar outras pessoas de alguma forma. Se o mundo for melhor porque você existe, porque você faz a diferença nele. Como seria acordar todos os dias com esse sentimento de propósito?

E se isso for possível?

E se você não está tendo esse estilo de vida, simplesmente porque não investe em você? Não busca crescer, não busca pessoas que possam te ajudar nesse caminho, ou não quer sair da zona de conforto?

E se você entendesse que pra ter esse estilo de vida não depende de ninguém, somente da sua coragem de buscá-lo?

E se você decidisse hoje fazer diferente?

Qual a primeira coisa você faria?