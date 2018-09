PC prende suspeito e apreende 15 barras de maconha dentro de ônibus

CARATINGA – A Polícia Civil em Caratinga conseguiu dar um “pulão” e apreender uma grande quantidade de maconha que estava dentro de um ônibus. A operação foi realizada no início da tarde de ontem e culminou ainda com a prisão de um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Ivan Sales, a polícia recebeu informações de que Cleber de Assis, 38 anos, residente no Bairro Limoeiro, traria drogas de São Paulo para Caratinga. Diante da informação, a PC fez monitoramento e traçou as estratégias para interceptar o veículo no momento certo.

O ônibus , que saiu de São Paulo com destino a Governados Valadares, foi interceptado em Santa Bárbara do Leste. Dentro de uma bolsa de viagem que Cleber levava, a polícia encontrou 15 barras de maconha, pesando, aproximadamente, um quilo cada.

Cleber, que já tem passagens por tráfico de drogas, foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.