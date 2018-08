Sepultado corpo do comerciante que foi executado no Santa Zita

Antônio Eduardo, o ‘Dudu’, foi alvejado três vezes. Crime aconteceu no início da noite de terça-feira (14)

CARATINGA – Foi sepultado na tarde de ontem, no cemitério São João Batista, o corpo do empresário Antônio Eduardo Figueiredo Xavier, 44 anos, conhecido por “Dudu”. Ele foi executado no início da noite desta terça-feira (14) em uma padaria situada à rua do Santuário, no bairro Santa Zita.

A EXECUÇÃO

O crime aconteceu as 18h07 de terça-feira e a ação do autor foi toda registrada por sistema de monitoramento por câmeras. Entre a chegada, execução e saída do local, o autor gastou menos de 20 segundos. As imagens são nítidas e mostram ele chegando em uma moto e parando em frente a padaria. Depois desce, saca a arma e vai de encontro à vítima, que estava na porta do estabelecimento. Então, são efetuados três disparos. Em seguida, o autor foge na moto. Pelas imagens do circuito de monitoramento é possível ver que o autor usava capacete e vestia calça jeans e blusa de moletom cor azul. Este indivíduo é claro e tem estatura mediana.

A vítima foi levada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora pelos bombeiros militares. Durante o percurso, a esposa da vítima ainda tentou conter o sangue com a mão.

Antônio Eduardo deu entrada no hospital já sem sinais vitais. Segundo a PM, a vítima apresentava perfuração com orifício de entrada em região mandibular direita, sem orifício de saída, bem como outra perfuração em antebraço esquerdo com orifício de entrada e saída.

MOTIVAÇÃO

Em conversa com a Polícia Militar, um familiar de Antônio Eduardo disse que a provável motivação do crime seria dívidas contraídas por ele. Até o final dessa edição ainda não tinha sido divulgada a placa da moto usado pelo autor, como também ele não tinha sido detido.

O comerciante deixa esposa e um filho de apenas dois anos. Um parente de Antônio Eduardo disse à reportagem que ele trabalhava com o comércio de café e que a padaria seria de familiares, tendo frisado que a vítima tinha o hábito de ir ao estabelecimento e ajudar nos trabalhos.