EMPRESÁRIO É ASSASSINADO

Antônio Eduardo tinha padaria no bairro Santa Zita e foi morto a tiros

CARATINGA – No início da noite desta terça-feira (14), o empresário Antônio Eduardo Figueiredo Xavier foi morto a tiros. Ele foi alvejado dentro de sua padaria, na rua do Santuário, no bairro Santa Zita. Antônio Eduardo chegou a ser levado pelos bombeiros militares ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos. Até o final dessa edição não se sabia se foi uma tentativa de assalto ou execução.

Conforme informações, Antônio Eduardo estava dentro da padaria Colombo, quando chegou um indivíduo que usava capacete. Ele efetuou disparos contra o empresário e fugiu logo em seguida. De acordo com testemunhas, após o crime, o autor fugiu em uma moto Honda Bros, cores vermelha e branca, que estava estacionada a 50 metros da padaria. O atirador teria fugido sentido BR-116. As testemunhas falaram que o autor não disse nenhuma palavra, apenas chegou e efetuou os disparos.

A Polícia Militar fez rastreamento à procura do autor, mas ele não tinha sido detido até o final dessa edição.