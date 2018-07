Roubo em comércio da rua Lamartine

CARATINGA – Um comércio, localizado na rua Lamartine, foi alvo da ação de um bandido na tarde de ontem. O marginal rendeu a vítima e roubou 250 reais.

A vítima disse que estava com o seu comércio aberto quando um homem magro, cor de pele branca, vestindo camisa polo verde e calça jeans, aparentando ter 48 anos, entrou e anunciou o assalto. Segundo ela, o bandido portava uma faca.

O autor trancou a vítima em um quarto nos fundos do estabelecimento e roubou R$ 250 que estavam no caixa. A dona da loja de roupas contou que subiu em um banco que estava no quarto e começou a gritar pela sua vizinha, que escutou após dez minutos, sendo então liberta.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.