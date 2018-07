Família Vilela e seu amor pelo ciclismo

CARATINGA – Ciclismo é um esporte de corrida de bicicleta cujo objetivo dos participantes é chegar primeiro a determinada meta ou cumprir determinado percurso no menor tempo possível. É um esporte prazeroso e que exige muito vigor, mas se praticado junto da família, a satisfação é maior, pois gera também a união e as vitórias são comemoradas com muito mais entusiasmo. Esse é o caso da Família Vilela, que vem colecionado títulos em vários locais de Minas e também em outros estados. Em suma: família que pratica esporte unida, permanece unida.

A SAGA DOS VILELAS

Gustavo Vilela de Moraes, 41 anos, Soraya Soares Oliveira de Moraes, 35, Gustavo Vilela de Moraes Júnior, 20 e Ana Laura Oliveira de Moraes, 13, formam a famosa Família Vilela, conhecida em muitas trilhas e asfaltos por estar sempre no pódio quando participam das competições de ciclismo.

No ano de 1989 aconteceu em Caratinga, a primeira corrida de mountain bike, onde Gustavo (pai), com 13 anos, assistiu o evento e ficou encantado. Não dava para imaginar que a partir daí viria o amor pelo esporte, grandes conquistas e que uma família se uniria para viver com paixão o ciclismo. Gustavo começou a treinar e a competir, e assim foi até os 18 anos, quando precisou parar para se tornar um caminhoneiro, pois precisava ter uma fonte de renda, porém em breve começaria a formar uma família e o Gustavo Júnior viria por aí.

Aos 24 anos Gustavo deixou a profissão de caminhoneiro e decidiu fazer o curso de Educação Física, onde conheceu Soraya e se apaixonou. Namoraram, casaram e tiveram a Ana Laura, que como o irmão, nasceu em Caratinga.

Após concluir o curso e ter adquirido muito conhecimento na área, Gustavo (pai), volta a pedalar. E depois de muitos convites do marido, quando Ana Laura já estava maior, Soraya resolve a começar a pedalar com Gustavo pelas trilhas da vida.

Gustavo Júnior sempre gostou de brincar de bike quando criança, mas só aos 12 anos começou a competir. Ana Laura não poderia ficar pra trás, vendo aquele movimento todo de bikes, e sempre sendo incentivada pelos pais, aos dois anos, já andava de bicicleta sem rodinhas e começou ainda mais cedo nas competições. Com apenas oito anos fez sua primeira corrida.

Desde 2014 os quatro membros da família competem juntos, cada um em sua categoria, tendo provas que pai compete com o filho e a mãe com a filha. E agora viajam juntos quase todos os finais de semana para competir, onde ficaram conhecidos como “FAMÍLIA VILELA”, por todo o território nacional.

No estado de Minas Gerais, a Família Vilela já passou pelos municípios de Carlos Chagas, Teófilo Otoni, Nanuque, Novo Cruzeiro, Governador Valadares, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Ipanema, Itambacuri, Mariana, Guiricema, Ouro Preto, Ouro Branco, Congonhas, São João Del Rey, Santo Antônio do Grama, Manhuaçu, Timóteo, Belo Horizonte, Lavras, Uberaba. Na Bahia, já pedalaram em Belo Campo, Vitória da Conquista, Eunápolis, Porto Seguro, Itabela, Prado, Teixeira de Freitas e Costa do Sauipe. E no Espírito Santo, a família esteve competindo em Itaúnas, São Mateus, Guriri, Nova Venécia, Marilândia, Colatina, Vila Velha, Vitória, Castelo, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, Ponto Belo, Linhares, João Neiva. Curitiba-PR, Londrina-PR, João Pessoa-PB, Maricá-RJ, também fazem parte do extenso currículo de pedal da Família Vilela.

Para Soraya, o ciclismo proporciona inúmeros benefícios que vão muito além de uma vida mais saudável. “Proporciona cada vez mais união entre a família, aumenta o ciclo de amizade, conhecimento de várias cidades e aprendemos ter disciplina, seguir regras, respeitar e sermos solidário os “adversários” e principalmente a ter humildade”.

A rotina de treino da Família Vilela, não é fácil. Eles treinam seis vezes por semana, tendo apenas um dia de descanso. Seguem uma dieta equilibrada e uma suplementação adequada, pois o gasto energético é muito alto no ciclismo.

A Família Vilela é beneficiada pela bolsa atleta da prefeitura de Caratinga, mas como tem muitos gastos e caso alguém se interesse em também contribuir, o telefone para contato é (33)98887-1556.

CONQUISTAS DA FAMÍLIA VILELA

GUSTAVO (pai):

-Copa Capixaba 2018

-Taça Brasil em Governador Valadares/MG 2018

-Taça Brasil em Maricá/RJ 2017

-Copa Internacional de Mountain Bike 2018

SORAYA:

-Taça Brasil em Governador Valadares/MG 2018

-Bicampeã Copa Capixaba 2015/2017

-Copa Internacional de Mountain Bike 2017/2018

-Maratona Internacional da Estrada Real 2018

GUSTAVO JUNIOR:

-Copa Internacional de Mountain Bike 2018 (Expert)

-Taça Brasil Governador Valadares/MG 2018

-Bicampeão Estadual do JEMG 2014/2015

-Campeão Mineiro em Leopoldina/MG 2016

-Copa Capixaba 2017

-Campeonato Brasileiro XCO Juiz de Fora/MG 2017

-Campeonato Brasileiro de Maratona – Vitória da Conquista/BA 2017

-Taça Brasil em Maricá/RJ 2017

ANA LAURA:

-Campeã Brasileira 2017

-Bicampeã Estadual do JEMG 2016/2017

-Copa Capixaba 2017 (Elite Feminina)

-Campeonato Brasileiro XCO Juiz de Fora/MG 2017

-Taça Brasil em Maricá/RJ 2017

-Taça Brasil em Governador Valadares/MG 2018

-Maratona Internacional da Estrada Real 2018

-Copa Internacional de Mountain Bike 2017/2018