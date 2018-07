Divulgada lista dos aprovados para o Programa Bolsa Atleta e Equipe 2018

DA REDAÇÃO– A prefeitura de Caratinga divulgou ontem a lista de beneficiários aprovados para o Programa Bolsa Atleta e Equipe de Caratinga- Edital 2018. As Bolsas-Atletas são concedidas pelo prazo de um ano, configurando até 12 recebimentos mensais, sendo que os atletas e as equipes que já receberam o benefício e atenderam, nas respectivas prestações de contas, as exigências do edital, foram indicados automaticamente para a renovação.

Para pleitear a concessão do auxílio, os interessados precisaram preencher os seguintes requisitos: caso o atleta seja menor de 18 anos de idade, apresentar autorização do pai ou responsável e comprovante de matrícula em instituição de ensino pública ou privado, observando o percentual mínimo de 75% (de presença ou declaração de regime especial de atendimento para alunos atletas de seleção brasileira; ter participado de competição esportiva no âmbito municipal, regional, estadual, nacional ou internacional no ano imediatamente anterior aquele em que tiver sido pleiteada a concessão da bolsa atleta, e ter obtido resultados relevantes nas competições em que participou; comprovar vínculo de naturalidade ou de representatividade do município; apresentar plano de competições contendo a meta a ser alcançada a médio e longo prazo e calendário das participações previstas para o ano de recebimento do benefício.

Com o deferimento da concessão da Bolsa Atleta ou Bolsa Equipe, o beneficiado também precisa se comprometer a representar o município, em competições promovidas ou consideradas de interesse da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes com recurso do próprio benefício.

Os recursos repassados pelo município aos contemplados e beneficiados no Programa “poderão ser utilizados nas seguintes despesas de uniformes de competição, de pódio e/ou equipamentos para treino; medicamentos, suplementação esportiva e tratamento fisioterápico relacionados às situações de treino e de competição; alimentação em competições; hospedagem e alimentação em competições fora do município; transporte em competições fora de Caratinga, incluindo, passagem de ônibus e/ou trem estadual ou interestadual, passagem aérea nacional ou internacional, pedágio, uber e taxi; vale transporte – despesas com transporte local e na região de Caratinga, destinadas ao deslocamento de atletas do local da residência para treinamento e /ou competições e vice-versa; seguros; taxas federativas e confederativas, para filiação em entidades do desporto nacional, inscrição em competições e taxas de arbitragem; mensalidades de academias esportivas para atletas ou treinos especiais; e taxas para cursos e seminários de aperfeiçoamento técnico desportivo e exames de faixa com registro na federação da modalidade.