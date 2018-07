Suspeito de envolvimento com PCC é preso em Caratinga

CARATINGA – Durante operação “O Regresso”, realizada em conjunto com Ministério Público e Polícia Civil, militares do 62º Batalhão receberam informações de que um suspeito de envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital), com mandado de prisão em aberto, é de Caratinga e estaria na cidade. Os militares fizeram rastreamento e conseguiram prender o suspeito.

Segundo o tenente Jefferson, durante a operação desenvolvida em Minas Gerais, foi feito um levantamento sobre diversos indivíduos suspeitos de participarem de facções criminosas e de serem contumazes em crimes diversos, e repassado às unidades de Polícia Militar e Civil.

Durante operação, os militares encontraram o suspeito, 45 anos, em um bar na rua Francisco Ciriaco de Carvalho, bairro Anápolis. “A população deve ficar bastante tranquila, não há informações contundentes de indivíduos que tenham participação ativa em qualquer facção criminosa e os indivíduos que são contumazes em crimes, são acompanhados pelas polícias e sempre que cometem algum delito, são desenvolvidas ações para que sejam retirados de circulação”.

Uma equipe do Tático Móvel foi acionada, o indivíduo foi abordado e preso, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga.

OPERAÇÃO REGRESSO

Cento e setenta pessoas foram presas durante a Operação O Regresso, ação desencadeada pelas polícias Civil e Militar, além do Ministério Público de Minas Gerais, que começou há três meses e teve seu resultado divulgado ontem em uma coletiva de imprensa.

Segundo as autoridades, entre os presos estão criminosos de alta periculosidade e reincidentes do sistema prisional que estavam foragidos.

Entre os detidos, estão foragidos de presídios, alguns deles que não voltaram após conseguiram o benefício da saída temporada em feriados, autores de roubos, roubos com explosão de caixas eletrônicos, homicídios, tráfico de drogas e formação de quadrilha.

O nome da operação foi escolhido justamente pelos foragidos dos presídios que foram recapturados e serão encaminhados às unidades prisionais.