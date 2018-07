Durante tumulto, Taka Pedra é preso

Confusão aconteceu logo após o jogo da seleção brasileira. Um jovem também foi detido acusado de direção perigosa e lesão corporal

CARATINGA – Na tarde de ontem, durante as comemorações do jogo do Brasil, o funcionário público municipal Juarez Leite da Costa, vulgo “Taka Pedra”, foi preso pela Polícia Militar, junto do jovem Igor Augusto Martins, 22 anos. Conforme a PM, Taka Pedra se recusou a ser testemunha em uma ocorrência. Já Igor é acusado de direção perigosa, de pilotar sem habilitação e de lesão corporal.

Em conversa com a imprensa, Taka Pedra disse que estava assistindo ao jogo do Brasil em um comércio na rua Marechal Deodoro, quando viu uma confusão. “Vi um motoqueiro ser agredido por um policial e como jornalista que sou credenciado e assessor direto do prefeito, logo deixei tudo para trás e acionei a câmera do meu celular para gravar. A partir disso quando o policial me viu fazendo as gravações, me agrediu, tomou meu celular e disse que eu estava preso”, alegou Taka Pedra.

Igor Augusto Martins, 22 anos, disse que a rua estava fechada que quando foi virar com sua moto, acabou caindo e então foi contido por policiais.

POLÍCIA MILITAR EXPLICA OCORRIDO

Segundo o tenente Edenilson, após as comemorações do jogo, foi disponibilizado um efetivo para manter a ordem no local devido a aglomeração de pessoas. Ainda segundo o oficial da PM, quando terminou o jogo do Brasil, os militares realizavam ações preventivas no local, fazendo abordagem de veículos e em dado momento perceberam que uma motocicleta passou no meio da multidão em alta velocidade, na Marechal Deodoro sentido a UPA e passados alguns minutos, ela retornou. “Um policial deu ordem de parada, pois o condutor já é conhecido no meio policial. O condutor fez uma operação de retorno colocando em risco quem estava ali e para se defender, o militar tentou segurar no condutor, ele se desequilibrou e caiu e o motociclista também”.

O tenente explicou ainda que para impedir a fuga de Igor, diversos militares o contiveram no chão. “Durante a ação policial diversas pessoas se aglomeraram realizando filmagens, inclusive o servidor público municipal. O militar pediu que apresentasse os documentos e fosse testemunha. O cidadão se negou a fornecer os dados e por isso foi detido, por desobediência”.

Igor foi preso por direção perigosa, pilotar sem habilitação e lesão corporal.

Sobre o fato de Taka Pedra alegar ter sido agredido, o tenente Edenilson esclareceu que a “PM tem autorização para uso da força e tem dentro de todos os cadernos doutrinários previsão de como fazer o uso da força, a gente nunca deve confundir o uso da força, legal, técnico, com violência arbitrária”.

Conforme informações, Taka Pedra assinaria um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e seria liberado.