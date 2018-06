SEU CONDOMÍNIO TEM DÍVIDAS? VOCÊ PODE SER OBRIGADO A PAGAR A CONTA

Não é novidade para nenhum morador de condomínio que as dívidas referentes às taxas condominiais acompanham o imóvel, sendo transmitidas, inclusive, ao novo proprietário. Caso não sejam quitadas, o imóvel, ainda que seja o único do proprietário e lhe sirva de morada, pode ser penhorado para satisfazer o crédito.

A novidade vem do Superior Tribunal de Justiça. Em decisão recente, no julgamento do Recurso Especial número 1.473.484 o Tribunal considerou válida a penhora de uma unidade condominial para garantir uma dívida do condomínio com terceiros. Isso mesmo. Um morador teve seu apartamento penhorado para satisfazer o débito do condomínio em uma ação de indenização movida por um terceiro.

A natureza da obrigação, chamada de propter rem, das dívidas condominiais justificou o redirecionamento de uma execução contra o condomínio para os proprietários das unidades, mesmo no caso de o imóvel ter sido adquirido em momento posterior à sentença que reconheceu o débito e ainda que se trate de bem de família.

Com esse entendimento, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o recurso de um condômino e manteve a penhora de seu imóvel como forma de assegurar o pagamento de uma dívida condominial, no limite de sua fração ideal. A sentença judicial havia obrigado o condomínio a indenizar uma pessoa que ficou inválida depois de ser atingida por um pedaço do revestimento da fachada que despencou devido à má conservação do prédio.

Inicialmente, houve penhora de 20% do valor das cotas condominiais, e após o condomínio suspender a retenção dos valores, o exequente pleiteou o redirecionamento contra os condôminos.

No STJ, um dos condôminos alegou que não poderia ser responsabilizado pela dívida, já que adquiriu o apartamento em momento posterior à sentença prolatada contra o condomínio, e sustentou que a penhora não poderia recair sobre sua propriedade por ser o único imóvel da família, protegido pela Lei 8.009/90.

Segundo o relator do caso, ministro Luís Felipe Salomão, não é possível isentar o recorrente da obrigação com a alegação de que o imóvel foi adquirido em momento posterior à dívida. Ele explicou que a dívida condominial é uma obrigação propter rem, ou seja, de quem detém os direitos sobre o imóvel.

“De fato, sobre o tema muitas vezes debatido pelas turmas de direito privado – legitimidade para responder por dívidas condominiais pretéritas, quando ocorre alteração da titularidade do imóvel – há muito se consolidou, com apoio nos dispositivos do Código Civil, que se trata de obrigação propter rem, por isso responde pela contribuição de pagar as cotas condominiais, na proporção de sua fração ideal, aquele que possui a unidade e que, efetivamente, exerce os direitos e obrigações de condômino”, afirmou o ministro.

O ministro Salomão rejeitou o argumento de que o imóvel não poderia ser penhorado por ser o único bem da família. Ele ressaltou que seria contraditório aplicar a regra de impenhorabilidade em situação na qual a natureza propter rem da dívida fundamentou o redirecionamento da execução, refletindo exatamente a hipótese de exceção à norma de impenhorabilidade.

“Em função do caráter solidário das despesas de condomínio, a execução desse valor pode recair sobre o próprio imóvel, sendo possível o afastamento da proteção dada ao bem de família, como forma de impedir o enriquecimento sem causa do condômino inadimplente em detrimento dos demais”, justificou.

O ministro explicou que, uma vez reconhecida a responsabilidade do condômino pela dívida exequenda e fundamentada a responsabilidade na teoria das obrigações propter rem, sendo essa, exatamente, a regra que excepciona a impenhorabilidade, “outra não pode ser a conclusão, que não a possibilidade da penhora”.

Ele ressalvou, porém, que o reconhecimento dessa possibilidade “não significa que a execução tenha que obrigatoriamente atingir o imóvel”. Sempre que possível, disse, “outros modos de satisfação devem ser preferidos, em homenagem ao princípio da menor onerosidade para o executado”.

Salomão lembrou que, no caso dos autos, o recorrente não apontou outra forma para o pagamento da dívida, limitando-se a negar sua responsabilidade pela dívida.

Essa decisão reforça a obrigação de cada morador e/ou condômino, de fiscalizar as contas do condomínio. Participar das decisões da assembleia no que tange às despesas e receitas. Fiscalizar o pagamento de tributos e encargos trabalhistas. É comum ver condomínios sendo acionados na Justiça do Trabalho pelo não pagamentos de encargos dos trabalhadores.

A decisão do STJ abre precedente para que os condôminos sejam responsabilizados por quaisquer dívidas do condomínio, sejam de natureza trabalhista, fiscal ou reparação civil, como foi o caso.

Aldair Oliveira – Advogado

Pós Graduado em Direito Civil

aldairoliveira.advogado@gmail.com

33-3321-7581