CASU – Centro de Reabilitação Funec recebe visita da Escola Prof. Jairo Grossi

Professores levaram 90 alunos do 3º ano para conhecerem a diversidade de abrigos dos animas, matéria estudada em Ciências Naturais

CARATINGA – O CASU – Centro de Reabilitação Funec recebeu, na tarde de quinta-feira (14), a visita de 90 alunos do 3º ano da Escola Prof. Jairo Grossi. Os estudantes participaram de aula pratica acompanhados pela supervisora Kenia Alves Araújo e pelas professoras Marlene Ferreira Chagas, Edna Braz, Marilda Damasceno, Adriana Cassimiro e pela disciplinarista “tia” Bibiane dos Reis Souza Santos, que levaram as crianças para conhecerem como são diversos os abrigos de animas, matéria estudada na disciplina Ciências Naturais.

A visitação foi guiada pelo engenheiro Agrônomo responsável pela Hortaterapia do Centro de Reabilitação, Humberto Bomfim. “Após a recepção aos alunos pela equipe do CASU, fomos apresentar a eles as “casas para animais” fabricadas pelo homem: canil, gatil e curral. A seguir saímos em caminhada à procura de moradias construídas pelos próprios animais e encontramos a teia de aranha, o cupinzeiro, uma toca de tatu e uma casa de joão-de-barro”.

Quando retornaram do campo, os visitantes conhecerem o serpentário na SEBE – Centro de Estudos em Biologia do UNEC – Centro Universitário de Caratinga, que também está instalado na Unidade 3, no Bairro das Graças.

O passeio foi encerrado em um animado piquenique. “As crianças demonstraram-se muito contentes e aproveitaram o momento de confraternização para comentarem sobre todas as descobertas nessa tarde”, finaliza Humberto Bomfim.