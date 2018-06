Tu Te Tornas Eternamente Responsável Por Aquilo Que Sabes

(Parte I)

Antoine de Saint-Exupéry, em seu conhecido livro “O Pequeno Príncipe”, diz uma frase que veio a se tornar bem famosa com o tempo: “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas“, se referindo a responsabilidade que nós temos para com as pessoas que de alguma forma cativamos, conquistamos sua confiança e sentimentos. Inegavelmente, como diz Exupéry, somos sim responsáveis por cada uma dessas pessoas, por nossa família, amigos, colegas de trabalho, escola, faculdade, etc., temos um certo grau de responsabilidade para com cada um deles. Deveríamos sempre ter isso em nossa consciência: somos responsáveis uns pelos outros.

Mas, nesse texto, tomo liberdade para modificar a frase de Exupéry, e aplicá-la de outra forma, para chamar a atenção para um outro aspecto de nossas vidas do qual nós também nos tornamos “eternamente responsáveis” por aquilo que conquistamos: o conhecimento.

É indiscutível que o conhecimento transforma a vida daqueles que o buscam, amplia seus horizontes, e os torna cidadãos do mundo e, de certa forma, de todas as épocas. Tudo isso, porém, sem excluir as responsabilidades com sua cidadania local.

O conhecimento transforma a vida daqueles que o buscam, e também traz consigo enormes mudanças para a vida dessas pessoas, mas, muito além de mudar e transformar somente a nós mesmos, o conhecimento adquirido por alguém deve ser útil também para a mudança e a transformação daqueles que estão próximos de nós, e das situações que diariamente aparecem em nossas vidas, e na vida daqueles pelos quais somos responsáveis. Na verdade, o conhecimento adquirido por alguém só pode ser visto, e tido como “útil”, quando esse é utilizado para o bem de outras pessoas além de nós mesmos.

Aquele que possui algum tipo de conhecimento, do qual o usa somente para ostentação pessoal, para se colocar acima dos demais, tal pessoa não é, de maneira nenhuma, digna do conhecimento que julga possuir.

O verdadeiro conhecimento, tendo a capacidade de nos tornar pessoas melhores, também nos faz enxergar que não somos melhores que ninguém. O verdadeiro conhecimento nos mostra que devemos ser melhor do que somos hoje, do que somos agora, nos mostra que podemos, e devemos, ser pessoas melhores do que somos, mas sempre deixará claro que nunca seremos mais e nem melhores do que ninguém. O verdadeiro conhecimento tem a capacidade de fazer de nós pessoas altruístas, nos tornando mais sensíveis para as aflições e dificuldades enfrentadas pelas outras pessoas, abrindo nossa visão para os sofrimentos que infelizmente existem em nosso meio, nos proporcionando recursos para nos colocarmos no lugar de tais pessoas, saber o que elas sentem e, a partir de então, buscar meios de amenizar tais situações. O conhecimento tem a capacidade de expandir a nossa visão de forma a podermos reconhecer a importância de cada um, e a valorizar cada pessoa como um ser único no mundo, mostrando também a responsabilidade e o dever que temos com cada uma dessas pessoas.

O saber e o conhecimento nos traz muitas coisas boas, traz grandes mudanças e transformações, nos traz novas formas e maneiras de enxergar a vida e o mundo, mas, com tudo isso, vem também uma grande responsabilidade: responsabilidade de sermos pessoas melhores, com ações e ideias que venham a ser dignas do saber que possuímos; responsabilidade com aqueles que possam precisar de nós, de tais conhecimentos e, principalmente, da prática deles; responsabilidade diante da busca da melhoria de nossa sociedade, começando por nós mesmos e nossa cidade; responsabilidade com tudo e todos a nossa volta; responsabilidade para com o mundo.

Que não venhamos nos esquecer que “a quem muito é dado, muito se lhe requererá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá”

Wanderson Reginaldo Monteiro

São Sebastião do Anta – MG