O Campeão virá

Vários desportistas da região e dirigentes de clubes tem se reunido para propor mudanças que acham necessárias no futebol amador. Clubes tradicionais como Esplanada, Caratinga, Santa Cruz, Limoeiro, 1º de Maio, ASBJ, jovem clube como Santo Antônio; estão trabalhando nos bastidores para segundo eles, “resgatarem a credibilidade e transparência” do campeonato mais charmosos e tradicional do nosso futebol. Em 2017, o Entre Folhas surpreendeu os principais favoritos e conquistou o Regional. Com uma equipe forte, porém, sem altos investimentos, o alviverde de Entre Folhas levantou sua primeira taça da competição. Entretanto, mesmo com o sucesso da conquista, Edgar Amaral, um dos líderes esportivos da cidade e um dos principais jogadores da cidade vizinha, me confidenciou que o atual campeão não estava disposto a disputar o Regional em 2018. Porém, depois que tomou conhecimento do movimento dos principais dirigentes de clubes de Caratinga e Região, garantiu que o Entre Folhas estará no certame.

Mineiros: Galou salvou a rodada

Dos três grandes de Minas, só o Atlético conquistou os três pontos. O Cruzeiro perdeu merecidamente para a Chapecoense em Santa Catarina. Mesmo tendo uma defesa sólida, o rendimento ofensivo da Raposa é fraco. Foram apenas sete gols em 11 jogos. Num campeonato de pontos corridos, é verdade que ter uma defesa segura é muito importante. Mas, fazer gols é essencial para vencer jogos. Contra o Paraná mesmo fora de casa, ser mais eficiente no ataque é vital.

O América tinha o desafio mais complicado entre os três. A derrota para o Grêmio por 1 a 0 não chega a ser uma surpresa. Afinal, o time de Renato Gaúcho tinha todo o favoritismo para o confronto. É bom lembrar que o Coelho disputa um campeonato à parte. O principal objetivo continua sendo se manter o mais longe possível do Z4. A partida contra a Chapecoense antes da pausa para a Copa é pra vencer.

Num grande jogo contra o Fluminense, o Atlético mais uma vez contou com bela atuação de Roger Guedes. E lembrar que não faz tanto tempo a diretoria queria devolvê-lo ao Palmeiras por mal comportamento. Entretanto, sua recuperação coincide com a recuperação do alvinegro. Se ele jogar bem, o time joga também. Quarta-feira contra o Ceará, é jogo pra somar mais três pontos e não deixar o Flamengo tão a vontade na liderança.

Seleção Brasileira: Valeu pelo teste

A Áustria não se classificou para a Copa, não está entre as principais seleções do mundo. Porém, estava há onze jogos invicta, venceu recentemente Alemanha por 2 a 1 e Rússia 1 a 0. Teve outros bons resultados. Portanto, foi um ótimo teste antes da Copa. Jogaram duro, até exageraram um pouco. Mais importante que o resultado de 3 a 0, foi a apresentação segura do segundo tempo, a desenvoltura tática na leitura do jogo. Se a seleção irá conquistar o título não sei. Mas, chegamos mais preparados que da última vez.

