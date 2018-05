Parceria entre PM e comerciantes será apresentada na próxima segunda-feira (28)

CARATINGA– Uma reunião agendada para a próxima segunda-feira (28), às 20h, no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora do Carmo, situada à Rua Manoel Gonçalves de Castro, oficializará a implantação do projeto Rede de Comércios Protegidos no Bairro Esplanada.

De acordo com o morador Aristides Ferreira, que está auxiliado a Polícia Militar na organização deste trabalho junto aos comerciantes do bairro, a intenção é fortalecer a segurança pública na localidade. “Já faz mais ou menos umas duas semanas que o sargento Ricardo me procurou para começarmos esse trabalho em parceria com os comerciantes. Estamos nos articulando junto a comerciantes e comunidade, padres, diretores de escola, creche, evangélicos, todas as lideranças da comunidade serão convidadas para debater esse assunto”.

Conforme Aristides, a intenção é discutir a ampliação do policiamento no Bairro Esplanada e possíveis projetos que podem ser desenvolvidos em parceria com a PM. “Não temos tanto índice de violência, de roubos, mas queremos melhorar mais ainda em alguns aspectos. Por exemplo, a questão da Rua da Piedade, o trânsito vai ser olhado também, carga e descarga, tudo isso vai entrar na questão da segurança. A polícia vai nos auxiliar. Estamos avaliando a proibição de estacionar de um lado da rua e uma fiscalização nesse sentido. Vamos fazer todo esse trabalho de conscientização para melhorar o nosso bairro e nossa comunidade”.

O trabalho é realizado por meio de ações de conscientização e troca de informações, utilizando como ferramenta principal a rede social WhatsApp. Por meio de um grupo que é criado, os comerciantes podem informar à PM sobre possíveis suspeitos, facilitando uma ação rápida dos militares e evitando que o crime aconteça. Mas, para isso, Aristides explica que será necessário um telefone celular à disposição da Polícia Militar. “Vamos pedir doações para comprar o celular. Conseguimos um provisório, mas é velho, não vai dar para usar por muito tempo, então vamos ter que arrumar recursos para comprar um celular para a polícia, para ficar na viatura, porque se o policial estiver de folga, como vai deixar o aparelho dele lá. Então, vamos providenciar um celular, porque quando trocar a equipe, o celular estará disponível”.

A expectativa é que a Rede já comece a funcionar no bairro ainda na próxima semana. Aristides afirma que os moradores e comerciantes se sentirão mais seguros, além de que a parceria pode abrir portas para outras ações que beneficiem o Esplanada. “Vejo de uma forma muito positiva, o nosso bairro é muito bom de se viver, tranquilo e com essa participação da polícia mais intensa, vai inibir mais ainda os criminosos, usuários de drogas. E nossa intenção ainda é conseguir um tratamento para aqueles que querem deixar o vício. Vejo com bons olhos para nossa comunidade e a partir daí já vamos ter outros projetos com apoio da polícia. Criando associação, conselho, podemos obter recursos para o bairro, ir atrás dos deputados, buscar apoio para uma viatura ser destinada ao Bairro Esplanada. Só que é tudo para o futuro, temos que iniciar agora o projeto para no futuro conseguirmos esses benefícios. Pensamos em fazer algumas ações sociais, como pula-pula para as crianças e aferição de pressão”.

Para o sucesso do projeto é preciso participação e envolvimento. Por isso ele deixa o convite para a reunião de segunda-feira. “Os comerciantes são os que na maioria das vezes mais sofrem com roubos, pedimos apoio daqueles não só da Rua da Piedade, mas BR-116 também que abrange o Bairro Esplanada; o Vale do Sol. Vamos participar desta troca de ideias. Convido comerciantes, moradores, pessoas da comunidade para estarem conosco e ajudar nesse projeto, para que nossa comunidade continue crescendo, com índice de violência baixo e continue sendo essa comunidade boa de se viver”.