Doctum Realiza Semana Acadêmica das Ciências Contábeis

Oficinas se destacam na semana acadêmica das Ciências Contábeis deste semestre

CARATINGA – O Curso de Ciências Contábeis das Faculdades Doctum de Caratinga, apresentou nos dias 07, 08 e 09 de maio a Semana Acadêmica das Ciências Contábeis, o evento foi organização pela coordenadora do Curso Silvia Martins e aconteceu no auditório da faculdade.

A Semana Acadêmica, contou com os participantes dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis de todos os períodos, com a presença do diretor de Relações Institucionais da Rede de Ensino Doctum, a coordenadora do curso Silvia Martins, o corpo docente do curso, e de palestrantes ilustres que trouxeram temas de grande interesse e abrangência aos alunos, futuros Contadores.

A Semana Acadêmica de Ciências Contábeis, das Faculdades Doctum de Caratinga é um evento institucional, presente semestralmente no calendário, caracterizado como espaço de integração, interlocução e interdisciplinaridade. Pensada e planejada para reunir acadêmicos, docentes e público externo em torno de temáticas atualizadas e fundamentais para a formação profissional de todos. “A Semana Acadêmica visa, não apenas o debate sobre temas atuais de importância para a educação superior, mas também o desenvolvimento de ações que favoreçam a aplicação da teoria à prática, dessa forma, procuramos ofertar 5 oficinas, que por sua vez tiveram uma excelente aceitação e avaliação por parte dos nossos acadêmicos”, diz a coordenadora do curso de Ciências Contábeis Silvia Martins, que destaca a fundamental importância da participação de todos para o sucesso da Semana Acadêmica.

Durante o evento aconteceu palestras e oficinas, sendo que nos dias 7 foi ministrada a palestra “O Melhor da Contabilidade” com o palestrante Paulo Sérgio Almeida Santos, Delegado do CRC – MG (Conselho Regional de Contabilidade), e a palestra do professor e mestre Reginaldo Eustáquio, com o tema “A Formação da Identidade Profissional”. No dia 9 de maio, foram ministradas as palestras “Relações de Trabalho na Sociedade Contemporânea”, com o professor Frederico Fernandes Dutra, e no segundo momento, o professor mestre Flávio Mateus dos Santos, ministrou a palestra “Indicadores Sociais, Ética, Cidadania, e Responsabilidade Social”.

E no dia 08 de maio, aconteceram cinco oficinas, sobre diferentes assuntos, abrindo opções para a participação dos alunos, em áreas que mais os atendiam. A primeira oficina, foi ministrada pelo professor Rodrigo Chaves, e trouxe o tema “Estudo das Contas Retificadoras do Ativo”. A segunda, foi ministrada pelo professor Manoel Grilli, com o tema “Revisão dos conceitos e modelos de custos contábeis”. A terceira com oferecida pela professora Aucione Guimarães, com o tema “Aspectos normativos da contabilidade pública”. A quarta oficina foi com a Coordenadora Acadêmica Giselle Dutra, com o tema “Estratégias de Estudo: Mapas Mentais”. A quinta e última foi ministrada pela psicóloga Michelina Oliveira, que propôs o tema “Você sabe Estudar?”.

O diretor de Relações Institucionais, Alexandre Leitão, falou sobre a relevância dos temas abordados durante o evento, com relação ao momento atual da economia, e os números atuais em nosso mercado, assim como as novidades com relação as inovações. “Nós temos que diante desse momento difícil da economia brasileira estarmos atentos para trazermos oportunidades para as empresas aproveitando exatamente o momento de crise, para darmos a guinada que nós precisamos rumo ao crescimento.

Para Mariana Medina, aluna do 6º período do Curso de Ciências Contábeis, a Semana Acadêmica oferecida pela faculdade, foi de grande aproveitamento para os alunos, pois foram abordados assuntos que agregam muito valor, tanto por serem assuntos distintos da sala de aula, ou por serem complementos daquilo que já foi visto. Mariana ressalta que este ano, houve uma inovação, foi de grande aproveito, que foram as oficinas. Nessas foram abordados diversos tipos de assuntos, que para uns complementou o que já haviam estudado, para outros deu ideia do que ainda está por vir, e algumas ainda deu um “norte”, para aqueles que se encontram com dificuldades em dominar melhor a forma de estudar. “A oficina escolhida por mim, foi a oficina ministrada pelo professor Manoel Grilli, com o tema revisão dos conceitos e modelos de custos contábeis. Que me fez relembrar matérias estudadas em períodos anteriores, que ajudou a fixar melhor esses temas. Achei de grande aproveito, uma vez que esse tema é bastante cobrado no CRC, e como já estou nos períodos finais, já é uma das minhas principais preocupações”.