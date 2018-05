Acidente na BR-116, em Inhapim, envolve três veículos

Peugeot invade a contramão e colide contra um caminhão e um Palio

INHAPIM – Dois carros e um caminhão se envolveram em um acidente no km 489 da BR-116. Apesar dos dois automóveis ficarem bastante danificados, seus ocupantes não se feriram com gravidade. Os três veículos relacionados no acidente foram um caminhão, placas de Inhapim, um Peugeot 207 Passion, placas do Rio de Janeiro, e um Palio, placas de Manhuaçu.

Udirley Flores da Silva, 36 anos, disse que conduzia o caminhão, que é usado para carregar café, e seguia de Inhapim para Governador Valadares. Segundo ele, o Peugeot, que vinha no sentido contrário, invadiu a pista em que estava. “Tirei o caminhão o máximo que pude para evitar um acidente pior, mas mesmo assim o Peugeot bateu no meio do caminhão, rodou na pista e ainda atingiu o Palio”, contou Udirley, que não ficou ferido.

Francisco Souza, 48, dirigia o Peugeot e seguia de Ipatinga para Cariacica (ES), onde visitaria o filho. Ele disse não saber o que aconteceu. “Ouvi o barulho e não vi mais nada”, disse Francisco, que teve ferimentos na face depois que o vidro quebrou no momento da colisão.

O motorista do Pálio, Marlon Rodrigo de Almeida, 32, trabalha na Engelmig de Manhuaçu, mas seguia de Caratinga para Governador Valadares. “Vi o caminhão tirando para o acostamento e como eu estava bem para trás, também joguei para o canto, mesmo assim não adiantou, o Peugeot rodou e acabou me atingindo”, contou Marlon que estava com dores no peito devido ao impacto.

Os dois carros tiveram a frente bastante destruídas e o caminhão teve o eixo quebrado. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local tomando as devidas providências. As causas do acidente serão apuradas.