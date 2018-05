Parabéns presidente!

Na última semana o projeto América Vôlei foi destaque em todo o leste mineiro. Uma equipe de TV afiliada da Rede Globo, esteve no clube para conhecer o projeto que tem alcançado resultados surpreendentes apesar de ter menos de dois anos de existência. Assim que assumiu como presidente do América Futebol Clube, a empresária Wanda Maria Pereira assumiu também o compromisso de apoiar todo projeto que tivesse como objetivo incentivar a prática, e resgatar a cultura esportiva do clube. O América Vôlei nasceu pequeno e cresceu mais rápido que pudessem supor seus idealizadores e professores. Atualmente são mais de 80 alunos entre meninos e meninas sócios ou não do clube que treinam três vezes por semana no ginásio Alfeu Chaves. O projeto ainda está inserido no “Minas Esportivo”, uma iniciativa do governo do estado de Minas Gerais, que incentiva empresas a aplicarem parte de seu ICMS no esporte. Este ano, a Viação RioDoce, aportou com cerca de 70.000 reais no projeto. Valor que deve ser integralmente aplicado na modalidade na compra de material esportivo, viagens, alimentação e profissionais do projeto. Com uma prestação de contas rígida e criteriosa, a gestão atual comandada pela presidente Wanda, já está apta a inscrever outros projetos na Secretaria de Esportes de Minas. Aliás, tendo assumido um mandato em andamento depois do afastamento por problemas de saúde do ex-presidente Jander Rocha, Wanda Maria Pereira é candidata na eleição que ocorrerá no clube no próximo dia 23 de Maio. Apesar do pouco tempo a frente do clube, a empresária promoveu avanços significativos em outras áreas que tem agradado o associado americano. Porém, entende que tendo um mandato inteiro, poderá colaborar ainda mais para melhorias em outros setores.

Mineiros subindo

Cruzeiro e Atlético venceram e subiram na tabela do Brasileirão. A Raposa fez 2 a 0 no Sport Recife com uma tranquilidade que poderia até ter deixado o placar mais elástico. O time de Mano Menezes subiu para oitavo lugar, com a competição apenas começando, se conseguir manter a “pegada” deve se colocar entre os favoritos de um campeonato que tem três equipes com 10 pontos.

O Atlético é um dos times que chegou aos dez pontos depois de vencer o bom time do Atlético PR fora de casa. O time comandado por Fernando Diniz joga um futebol que valoriza muito a posse de bola e costuma pressionar o adversário. Porém, o alvinegro teve tranquilidade e contou com a boa fase de Roger Guedes para virar e vencer por 2 a 1. Mesmo não tendo um elenco que lhe permita brigar em três frentes, como está fora da Copa Sul-americana, a luta pela Copa do Brasil e Brasileirão são possíveis. Por outro lado, o clássico da próxima rodada tem um peso importante na sequência da competição. Não só pelos pontos para quem vencer, mas, principalmente para a parte emocional.

Seleção brasileira: Daniel Alves fará falta

A lesão do lateral direito Daniel Alves sem dúvida enfraquece o time de Tite pelo lado. O experiente jogador além de sem um dos mais vitoriosos do elenco, é mais que um lateral. É um ala que ataca com muita qualidade. Além disso, sua liderança positiva no vestiário também fará falta. Entretanto, o técnico Tite tem boas peças de reposição. Mas, não com as qualidades e experiência de Dani.

