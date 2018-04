Cemig inaugura iluminação do Campo de Santa Luzia

Programa Campos de Luz vai iluminar 300 campos e quadras em diversas regiões de Minas até o final do ano

CARATINGA – A nova iluminação do Campo de Futebol do distrito de Santa Luzia, em Caratinga, será inaugurada nessa sexta-feira (27). O projeto foi executado pelo Programa Campos de Luz da Cemig, que visa iluminar campos e quadras e proporcionar a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social de comunidades carentes com a prática de atividades esportivas, de lazer e culturais, principalmente no período noturno, além de promover mais segurança para a população.

Até o final de 2018, 300 obras estarão concluídas. Ao todo, estão sendo investidos R$ 15 milhões, recurso necessário para viabilizar a criação dos projetos, assim como a aquisição dos materiais e a execução das obras.

“O Programa Campos de Luz tem como objetivo a inclusão social, por meio da criação de alternativas de lazer e prática de esportes para jovens e adolescentes em todo o estado. Fruto de convênio entre a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e o Governo do Estado de Minas Gerais, a iniciativa surgiu a partir do estudo das condições sociais e econômicas dos municípios mineiros, visando proporcionar a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social de comunidades carentes com a prática de atividades esportivas, de lazer e culturais, principalmente no período noturno”, disse o diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Cemig, Thiago de Azevedo Camargo. Além dos campos de futebol, também estão recebendo iluminação, nesta fase do programa, as quadras de esporte, democratizando ainda mais os seus benefícios.

ILUMINAÇÃO

O Campo do distrito de Santa Luzia passa a contar com 32 lâmpadas de vapor de sódio de 400 watts. “Além de cumprir sua função social, a Cemig também se orgulha de proporcionar aos mineiros maior segurança e conforto em razão da iluminação dos campos e das quadras poliesportivas”, disse o diretor.

SERVIÇO:

Inauguração da iluminação do Campo de Futebol de Santa Luzia

Local: Campo de Futebol de Santa Luzia, em Caratinga

Data: 27 de abril – sexta- feira

Horário: às 17 h

Entrada: gratuita