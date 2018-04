Estão passando dos limites

Recentemente tivemos notícias de um jogador do nosso futebol amador condenado por agredir um árbitro pela Copa Oeste em 2017. Segundo informado pela vítima, o jogador teria extrapolado as regras da partida, o que fez com que o árbitro aplicasse a penalidade de expulsão. No entanto, inconformado, WMDAS teria lhe agredido com socos e chutes, tendo parado após ser contido por outras pessoas que participavam do jogo. O árbitro ainda alegou ter finalizado a partida devido às agressões e mesmo assim foi “perseguido e agredido novamente no interior do seu veículo e, consequentemente, seu carro foi danificado pelo réu”. A sentença do juiz Anderson Fábio Nogueira Alves foi exemplar. Segundo o magistrado, “a agressão contra um árbitro é pior ainda, pois não se está ferindo apenas um participante de jogo, mas sim a autoridade daquele que teve sua decisão desobedecida, através da falta de subordinação do jogador, que nesse caso foi atitude do réu”. Por fim, foi julgado parcialmente o pedido, condenando o réu WMDAS a pagar o valor de R$ 550 a título de indenização por danos materiais referentes ao dano do veículo e R$ 10.000 de danos morais. Da sentença cabe recurso. Entretanto, para quem realmente gosta de futebol e não quer vê-lo acabar, só resta aplaudir a sentença e que sirva de exemplo para muitos dos “valentões” que ainda estão por ai.

Neste final de semana, descansando na zona rural de Sapucaia como faço sempre que posso, fui assistir ao jogo válido pela Copa Distrital na categoria aspirantes entre Vasquinho x Quatro Encruzilhadas. Infelizmente novamente tive o desprazer de presenciar um atleta depois de receber o cartão amarelo, partir para cima do árbitro, receber o vermelho e agredi-lo. Com socos e pontapés. Uma atitude que precisa ser punida exemplarmente no campo desportivo por quem organiza a competição, e óbvio, cabe ao árbitro do jogo procurar a polícia fazer umas ocorrência e levar as últimas consequências. Só assim, alguns valentões irão começar a entender que talvez estejam no esporte errado. Como sugestão, que tal um octógono com três rounds de cinco minutos cada?

Mineiros: Dessa vez só deu Galo

Se na primeira rodada apenas o América venceu dos mineiros, dessa vez apenas o Atlético ficou feliz ao final da rodada. No sábado (21) o Coelho encarou o pressionado Flamengo no Maracanã. Além da partida que marcava a despedia de Júlio César, goleiro que um dia já foi considerado o melhor do mundo, também valia três pontos. O América não fez um jogo ruim. Porém, falhou na marcação pelo lado esquerdo e propiciou a jogada para o gol de Henrique Dourado. No segundo gol, o pênalti é no mínimo discutível. Faltou pouco mais de qualidade pra empatar.

O Cruzeiro perdeu a segunda no Brasileirão e já sente a pressão. Mesmo ficando com um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, a Raposa não conseguiu empatar se quer contra o Fluminense, que não tem um elenco tão recheado de qualidade como do time de Mano Menezes. Nem mesmo o argumento da Libertadores serve pra justificar o desempenho ruim. Nem pontos, nem gol até agora.

O Atlético venceu a primeira diante do Vitória. Mais importante se jogou bem ou mal, o resultado serve para somar os primeiros pontos, e dar um fim na sequencia sem vencer. Porém, ainda está longe de se colocar entre os favoritos a se quer numa vaga pra Libertadores. A inconstância do time de Thiago Larghi é o maior problema.

Lá vem o Corinthians

Olhando pra tabela do Brasileirão 2018, fico com a impressão que é apenas uma continuação de 2017. Logo na segunda rodada o Corinthians comando por Fábio Carille já abre dois pontos na liderança. Vitórias sobre Fluminense e goleada sobre o fraco time do Paraná. Ainda é muito cedo pra se afirmar que não terá pra ninguém. Porém, ano passado foi assim também, foram deixando, deixando, e quando tentaram encostar no Timão já era tarde. O time de Parque São Jorge é irritantemente competente para quem não faz parte do bando de loucos.

