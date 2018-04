É PRECISO SABER VIVER!

Eugênio Maria Gomes

No dia 21 de março, comemorou-se o Dia Internacional da Síndrome de Down. Um dia a nos lembrar que o portador da síndrome não precisa de caridade ou de comiseração, mas, de respeito, de amor, assim como todos nós também precisamos. A diferença é que nós exigimos isso e, quando não conseguimos, nos rebelamos. Já o portador da síndrome nada exige e continua, graciosamente, a nos dedicar atenção, carinho e amor.

Ah, se eu pudesse, iria querer de todos tudo aquilo que é possível receber de um portador da Síndrome de Down… Eu queria poder dizer, em alto e bom som, que:

– Eu quero um abraço… Mas, não é um abraço qualquer. Quero um abraço apertado, amoroso… Quero um abraço DOWN.

Eu quero um sorriso… Mas, não é um sorriso qualquer. Quero um sorriso franco, gostoso… Quero um sorriso DOWN.

Eu quero uma amizade… Mas, não é uma amizade qualquer. Quero uma amizade leve, sincera… Quero uma amizade DOWN.

Eu quero um olhar… Mas, não é um olhar qualquer. Quero um olhar penetrante, cheio de mistérios… Quero um olhar DOWN.

Eu quero um afago… Mas, não é um afago qualquer. Quero um afago respeitoso, carinhoso… Quero um afago DOWN.

Eu quero um amor… Mas, não é um amor qualquer. Quero um amor perfeito, eterno… Quero um amor DOWN.

Eu quero saber viver… Mas, não é de qualquer forma não. Quero aprender a viver com a sinceridade, com a capacidade de amar, com a alegria e com a dignidade de um portador da Síndrome de Down. Assim, todos os que conviverem comigo poderão receber o melhor de mim. Sim, porque quem convive com um DOWN recebe o melhor abraço, ganha o mais belo sorriso, vive a mais profunda amizade, fita o mais terno olhar e ganha o mais gostoso afago. É que o portador da Síndrome de DOWN tem um cromossoma a mais: o cromossomo do amor!

Há de chegar o dia em que não precisaremos mais ter uma data específica destinada a chamar a atenção das pessoas sobre a Síndrome de Down e sobre os seus portadores. Se agirmos com a mesma sinceridade, com o mesmo respeito e com o mesmo amor que os portadores da síndrome, em breve teremos um dia, apenas, para comemorar a existência dessas pessoas mais que especiais. Teremos um dia para mostrar ao mundo a nossa felicidade, pois quem tem um Down, tem tudo!

* EUGÊNIO MARIA GOMES é professor e escritor. Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do Unec, membro do Lions Itaúna, da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga e do MAC – Movimento Amigos de Caratinga. Membro das Academias de Letras de Caratinga e Teófilo Otoni e presidente da AMLM – Academia Maçônica do Leste de Minas. Grande Secretário de Educação e Cultura do GOB-MG.