Funec inaugura amanhã o CASU – Hospital Veterinário Joaquim Felício

Instituição investiu em infraestrutura e equipamentos para disponibilizar consultas, cirurgias, internações e outros serviços em Saúde Animal. Cerimônia homenageia patrono Joaquim Felício e acontece com a participação de familiares e convidados

CARATINGA- A Fundação Educacional de Caratinga – Funec realiza a inauguração do CASU – Hospital Veterinário Joaquim Felício e homenageia o membro conselheiro da Assembleia da Instituição, falecido no final de novembro passado. A programação conta com a apresentação da nova unidade hospitalar à comunidade e com a participação de dezenas de convidados. O evento acontece nesse sábado (7), a partir das 15 horas na Rua Niterói s/nº, próximo ao Campus II do UNEC, no Bairro das Graças.

Homenagem ao patrono Joaquim Felício

A inauguração do CASU – Hospital Veterinário Joaquim Felício amplia as conquistas da Funec-Casu no campo da saúde, que neste ano já inaugurou, no dia 20 de fevereiro, o CASU – Hospital Irmã Denise.

A Fundação Educacional é a mantenedora do CASU – Centro de Assistência à Saúde Funec, que é referência em atendimentos à Saúde humana em Caratinga e região e está pronta para apresentar os novos serviços de Saúde Animal. “Estamos preparando uma homenagem para a esposa, os filhos e demais familiares do empreendedor caratinguense Joaquim Felício, que foi membro conselheiro da Assembleia Geral da Funec”, explica a diretora geral do CASU, médica Daniela Fonseca Genelhu Soares. “Além dos investimentos em equipamentos médico-veterinários com tecnologia de ponta e em profissionais qualificados, não podemos nos esquecer das pessoas que colaboram ao longo dos anos com a Instituição, por isso a justa homenagem ao senhor Joaquim Felício que era membro conselheiro da Funec e que muito colaborou para grandes realizações que beneficiam a nossa cidade”.

Novos serviços em Saúde Animal

De acordo com a diretora de relacionamento do CASU, professora Raquel Ferreira Carvalho, o Casu – Hospital Veterinário disponibiliza serviços de consultas e internação clínica 24 horas para animais de pequeno, médio e grande porte. Além disso, conta com um Centro Cirúrgico equipado para cirurgias de animais de pequeno e médio porte. A diretora geral acrescenta que a Funec-Casu continua comprometida com a responsabilidade social. “Graças à inauguração desse hospital veterinário é que podemos oferecer à comunidade caratinguense o Serviço de Controle Populacional de Animais realizando gratuitamente 90 castrações/mês para animais de famílias carentes. A castração é, comprovadamente, um meio eficaz para diminuir o sofrimento de animais, principalmente cães e gatos, que são abandonados nas ruas, transformando em um grande problema para a Saúde Pública”.

Raquel Carvalho acrescenta que está sendo apresentada, também, uma novidade: o cartão Casu Família Pet. “Esse é um benefício exclusivo para animais, mantendo os mesmos critérios de adesão do Casu Família, a saber: titular e até quatro dependentes. Estamos apresentando, também, um completo serviço de Home Care Veterinário, num sistema inovador em Caratinga e região, no qual oferecemos a comodidade do atendimento médico-veterinário em casa, um serviço que pode ser usado tanto para animais de estimação, quanto de criação”.

Outra grande inovação no Casu – Hospital Veterinário são as diversas consultorias em nutrição, planejamento da reprodução animal, inseminação artificial, consultoria para laticínios, frigoríficos e assistência a empreendimentos de animais de grande porte.

O HOMENAGEADO

Escritor, empreendedor e, sobretudo exemplar cidadão do rincão do Leste Mineiro chamado Caratinga, Joaquim Felício, em 2005, montou a Tamoio Agrícola/Tamoio Mecânica no bairro Zacarias na qual, além de atender aos agricultores da região, ainda oferecia suporte com especial atenção aos veterinários. Joafe, como costumava assinar os artigos na imprensa local, via a loja agrícola como terapia ocupacional e instrumento útil à comunidade que estimava acima de todas as suas atividades vencedoras.

Nem mesmo as periódicas enchentes que assolaram Caratinga, como as maiores, de 2003 e 2004, diminuíram o ímpeto desse homem com inteligência para o comércio e, em especial para a mecânica, a física e a matemática, disciplinas que aprendeu e aperfeiçoou sozinho adquirindo livros. Autodidata, mesmo sem curso superior, deixou fama de sábio e intelectual. Herança do pai português, José Felício Gonçalves, que montou em casa uma estante de livros e que influenciou o aprendizado dos filhos Joaquim, Josephino Gonçalves, Wilson, Otto, Maria Felícia Gonçalves.

Joaquim Felício nasceu no dia 25 de novembro de 1931, na Fazenda Vista Alegre no Córrego dos Macacos, a duas léguas de Caratinga, entre os distritos de Dom Modesto e Dom Lara. O patrono do CASU – Hospital Veterinário contou num livro autobiográfico a saga da Família Felício Gonçalves. Enfim, aderindo aos novos tempos, em 2006 montou o próprio site em rede social, tirando proveito da ferramenta digital. Vida tão profícua se extinguiu no dia 25 de novembro de 2017, dia em que completava 86 anos.

Deixou seis netos: Gabriel, Milon Neto, Ana Carolina, Rodrigo, João Pedro e Luís Henrique, e um bisneto, Joaquim. Joafe é lembrado com saudades por ter cultivado grandes amizades na Funec, Rotary Club de Caratinga, Casa da Amizade, CNEC, entre os políticos junto aos quais participou das eleições, sendo Dênio Moreira de Carvalho, José de Paula Maciel, José Augusto Ferreira Silva, Antônio de Araújo Côrtes, Benito Porcaro e Augusto Ferreira Neto, o qual considerava mestre e incentivador nas lides jornalísticas.

A FUNEC registrou nos jornais, no dia 23 de dezembro de 2017, uma homenagem póstuma enaltecendo seus 86 anos repletos de vitórias com o título “Infinitas razões para sempre nos lembrarmos de “Joafe”, que foi Conselheiro da Funec e, agora, registra este Hospital com o seu nome “JOAQUIM FELÍCIO”, situado no campus da Unidade II do UNEC – Centro Universitário de Caratinga, Bairro das Graças, km 524/525, da Rodovia BR-116.