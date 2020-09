40º óbito de paciente diagnosticado com Covid-19

CARATINGA– Caratinga registrou o 40° óbito de paciente diagnosticado com covid-19. Trata-se de uma paciente de 59 anos, que morava no Bairro Esperança e estava internada no CASU Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na noite de domingo (30/08).

Conforme os dados do boletim epidemiológico, foram contabilizados até a tarde de ontem 1.308 casos confirmados, 151 em acompanhamento e 1.117 pacientes recuperados.

Os números de casos descartados e pacientes internados não são informados pela prefeitura, que passou a adotar novo formato de divulgação dos dados. O executivo afirma que tais informações constarão apenas no Perfil Epidemiológico quinzenal.