288ª Cia PM apresenta resultados operacionais do ano de 2021

INHAPIM – O comandante da 288ª Cia PM com sede na cidade de Inhapim, capitão PM Christófori, apresentou os resultados operacionais alcançados ano de 2021, bem como o acompanhamento em uma série histórica.

“A concentração de esforços dos valorosos policiais militares, e o estreito relacionamento com Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Civil do município de Inhapim, resultaram em números positivos de prevenção criminal, repressão qualificada da violência e, o mais importante, a maximização e aumento da sensação objetiva de segurança nas comunidades”, explicou capitão PM Christófori.

Em 2021, Inhapim, a cidade sede da 288ª Cia PM, conseguiu reduzir em 66,66% os crimes violentos, o que equivale a 12 crimes violentos a menos que o ano anterior, além de ser o melhor ano em uma série histórica que leva em consideração os últimos cinco anos. “O município de Inhapim vem experimentando reduções ano a ano, desde 2017 e, em 2021, alcançou a marca expressiva de apenas 6 registros de crimes violentos”.

Em relação aos crimes de homicídios consumados, em 2021 Inhapim obteve também a redução de 66,66% em relação ao ano anterior.

Sobre o crime de roubo, Inhapim registra outra marca histórica. “Em 2021 houve somente um registro do citado crime violento, o que implica uma redução de 90% em relação ao ano de 2020. Em números absolutos, são 09 registros a menos no ano 2021 comparado com o ano de 2020”, informou o oficial.

“Outro aspecto importante foi a redução nos crimes de furtos, na ordem de 2,6%. Na prevenção criminal de tal delito, destacam-se as medidas estratégicas focadas no problema, bem como em infratores contumazes e reincidentes nesse delito”, observa capitão Christófori.

De acordo com o oficial, fica o agradecimento a todos os policiais militares lotados na cidade de Inhapim, “maiores responsáveis pela execução das estratégias estabelecidas, pelo grande êxito e alcance dos expressivos resultados para a segurança pública da comunidade inhapinhense”.

Despedida

Capitão Christófori está se despedindo da 288ª Cia PM e do 62º BPM. O oficial da Polícia Militar comentou sobre sua passagem pela Companhia com sede na Cidade de Inhapim. “Estou fechando um ciclo. Aqui foram dois anos e seis meses no comando da 288ª Cia PM primando pela prestação de um serviço de segurança pública de qualidade com apoio e dedicação exclusiva dos valorosos Policiais Militares lotados nos 12 municípios que compõem a Companhia e, acreditando sempre nas parcerias com as comunidades, bem como com os demais órgãos do sistema de segurança pública e defesa social”.

Sobre o futuro, o capitão confirmou que irá servir na 3ª Região de Polícia Militar, com sede na cidade de Santa Luzia, região Metropolitana de Belo Horizonte, o que será para o Oficial uma ótima experiência profissional.

Ele encerrou com agradecimentos e pedidos: “Agradeço todas as parcerias e afirmo que elas fizeram toda a diferença para o alcance dos resultados, não só da queda da criminalidade, mas também a melhoria na sensação de segurança nas comunidades. Em breve o Comandante do 62º BPM apresentará o oficial substituto para o Comando da 288ª Cia PM. Solicito que essas parcerias continuem e que, ao novo Comandante da 288ª Cia PM, assim como foi comigo, seja dado todo acolhimento e apoio necessário para sequência dos trabalhos visando a qualidade na prestação dos serviços de segurança pública às comunidades”.