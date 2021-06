20.685 pessoas já foram imunizadas no município

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga aplicou até́ esta quarta-feira (2), 20.685 doses da vacina que imuniza contra o novo Coronavírus. Não constam neste balanço os profissionais da rede estadual de ensino.

O quantitativo corresponde a 22,34% da população imunizada com pelo menos a primeira dose da vacina, do total de 92.603 habitantes.

São 3.455 profissionais da Saúde, 13.874 idosos asilados e acima de 60 anos, 68 pessoas com deficiência institucionalizadas, 297 profissionais das forças de segurança, 2.548 pessoas com comorbidades, 61 pessoas com deficiência (com e sem cadastro no BPC) e 382 profissionais da Educação.

Confira os grupos já́ imunizados:

Idosos Asilados

Dose 1: 121

Dose 2: 121

Pessoas com deficiência em Residências Inclusivas

Dose 1: 68

Dose 2: 66

Profissionais da Saúde

Dose 1: 3.455

Dose 2: 2.236

Idosos (90 anos ou mais)

Dose 1: 472

Dose 2: 351

Idosos (85 – 89 anos)

Dose 1: 716

Dose 2: 447

Idosos (80 – 84 anos)

Dose 1: 1233

Dose 2: 628

Idosos (75 – 79 anos)

Dose 1: 1.755

Dose 2: 1.644

Idosos (70 – 74 anos)

Dose 1: 2.315

Dose 2: 2.185

Idosos (65 – 69 anos)

Dose 1: 3.501

Dose 2: 2.255

Idosos (60– 64 anos)

Dose 1: 3.761

Dose 2: 126

Profissionais das forças de segurança

Dose 1: 297

Pessoas com comorbidades (18 – 59 anos):

Dose 1: 2.548

Pessoas com deficiência cadastradas no BPC (40 – 59 anos):

Dose 1: 54

Pessoas com deficiência sem BPC:

Dose 1: 07

Profissionais da Educação (rede municipal):

Dose 1: 382