1º Arraiá da Amizade de Cachoeira Alegre

CARATINGA – Na noite do último sábado (13), o córrego Cachoeira Alegre, na região de Sapucaia, zona rural de Caratinga, ficou em festa com a realização do 1º Arraiá da Amizade. O evento foi realizado no campo do Vasquinho e contou com barraquinhas, comidas típicas, fogueira, quadrilha e shows. A apresentação foi de Rogério Silva. A festa foi uma promoção da Associação dos Produtores Rurais e Agricultores Familiares do Córrego da Guanabara e Adjacências (APRAF)

De acordo com a presidente da ABRAF, Maria de Lurdes Gomes Silva, este tipo festividade é propícia para integrar a comunidade, além de servir como uma maneira de mostrar produtos típicos da região.