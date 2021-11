131 milímetros foram registrados no final de semana

Chuvas provocaram pontos de alagamento, enxurrada e deslizamento

CARATINGA- Conforme a Defesa Civil, no final de semana foi registrado um acumulado de 131 milímetros em Caratinga. As chuvas provocaram ocorrências de pontos de alagamento no centro da cidade, enxurradas e deslizamentos. Um exemplo é a Avenida Olegário Maciel, que ficou alagada entre o final da tarde e a noite de sábado (21). Distritos também foram atingidos.

O diretor da Defesa Civil, João Henrique, fez um balanço das ocorrências registradas. “Na Rua João Tiola, tivemos um deslizamento onde foi afetada uma escada; na Avenida João Caetano do Nascimento tivemos um grande deslizamento, onde foi afetada a estrutura de um galpão. Assim que acionada, a Defesa Civil fez as vistorias, passando informações e orientações para os proprietários e moradores do entorno”.

João Henrique frisa que a população deve permanecer em alerta, tendo em vista que há mais previsão de chuvas para os próximos dias. “Vale ressaltar que estamos apenas no início do período chuvoso, estamos em constante alerta, qualquer alteração será informada para a população. Em qualquer situação de emergência, entre em contato com nossa equipe através dos números 199 ou pelo WhatsApp 3329-8043”, finaliza.