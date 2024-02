Zema recebe Lula, adota tom institucional e exalta parcerias com prefeitos petistas, destacando o de Bom Jesus do Galho

Governador falou sobre seu bom relacionamento com o prefeito Padre Aníbal

DA REDAÇÃO – O presidente Lula (PT) esteve nesta quinta-feira (8) em Belo Horizonte. Ele foi recebido pelo governador Romeu Zema (Novo) que adotou um tom institucional e ao discursar no evento do governo federal para apresentar investimentos em Minas Gerais. Ao lado de Lula, Zema enfatizou que está disposto a trabalhar com que pensa diferente e pontuou que críticas são naturais, que o importante é conviver com as diferença. Ele citou as parcerias com prefeitos petistas, destacando Padre Aníbal, prefeito de Bom Jesus do Galho.

“Em toda minha vida de trabalho, aprendi a trabalhar com quem pensa diferente. Como empresário, eu tinha que entender as vontades dos clientes e atendê-los, e enquanto governador, ando muito por Minas Gerais para entender as necessidades de todos os mineiros e não apenas dos que votaram em mim, para poder dar solução a estes problemas. As críticas são muito naturais, as pessoas pensam diferente e nós governantes temos que aprender a conviver com estas diferenças”, disse o governador que fez referências ao governo de Fernando Pimentel (PT). O petista estava presente na solenidade.

“Quando assumi o governo, os prefeitos que estavam sem receber os repasses constitucionais não acreditavam na nossa capacidade de resolver problemas. Me lembro das vaias, dos protestos, das reclamações, que foram reduzindo com o passar do tempo. Com muita conversa, diálogo e obviamente uma boa gestão, conseguimos avançar. Hoje, graças a Deus, chego em qualquer cidade de Minas e sou recebido com respeito e consideração por prefeitos de todos os partidos”, pontou o governador.

Relação com prefeitos petistas

Zema ainda citou sua relação com o prefeito petista, de Bom Jesus do Galho, Padre Aníbal. “Isso é possível porque, no meu governo, a orientação é de resolver os problemas dos mineiros, independente da filiação partidária, do time de futebol, da crença: sem preconceitos, para Minas continuar avançando”, afirmou.

O governador do Estado fez questão de destacar também sua relação com os prefeitos da região metropolitana, que são de partidos políticos diferentes. “Com a parceria da prefeita Marília, aqui de Contagem, que também é do PT, juntamente com o prefeito Fuad, estamos construindo cinco bacias de contenção de chuvas que já estão reduzindo os riscos de alagamento e inundações na avenida Tereza Cristina. As obras, a geração de empregos e os investimentos não têm ideologia. O benefício é para todos os mineiros, independente de alguém rotulá-los de esquerda ou direita. Tudo que faço como governador, e tudo que desejo pessoalmente, é melhorar a vida de todas as pessoas”, completou o governador que disse estar satisfeito com a presença do presidente.

“Para melhorar a vida dos mineiros, nós temos muito o que conversar. Nós podemos pensar diferente, o que é normal, mas a nossa boa convivência, sem extremismos, em uma conversa transparente e republicana é o que vai permitir mudanças pra fazer a vida do mineiro melhorar”, reforçou.

Governador apresenta demandas ao presidente e abre diálogo para Minas seguir avançando

O governador Romeu Zema participou do evento de balanço de ações e anúncios de investimentos do Governo Federal em Minas Gerais. A cerimônia realizada no Minascentro, em Belo Horizonte, contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite, e outras autoridades.

Na oportunidade, o governador apresentou ao presidente demandas importantes para a população de Minas Gerais, além de abrir espaço ao diálogo para encontrar soluções para problemas antigos do estado, como a dívida com a União.

“As obras, a geração de empregos e os investimentos não têm ideologia. O benefício é para todos os mineiros, independente de alguém rotulá-los de esquerda ou direita. Tudo que faço como governador, e tudo que desejo pessoalmente, é melhorar a vida de todas as pessoas. Por isso, presidente, eu fico muito satisfeito com essa visita. Para melhorar a vida dos mineiros, nós temos muito o que conversar”, afirmou o governador.

O governador disse ainda que a presença do presidente no estado reforça a esperança de novos avanços em Minas.

“Nos últimos 20 anos, Minas não tem tido a atenção devida dos poderes federais. Temos demandas históricas que se arrastam sem solução. Destaco aqui, na área da infraestrutura, a BR-381, alvo de tantos anúncios ao longo dos anos, mas sem avanços. As duplicações das BRs 040 e 262 que surgiram como esperança com as concessões realizadas no passado, mas acabaram fracassando, ficaram na promessa. Por isso, o evento de hoje é importante para renovar as nossas esperanças”, acrescentou o governador.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o momento é de colher resultados e garantiu que Minas Gerais terá investimentos federais.

“Tivemos um primeiro ano de preparação do terreno e plantio. Agora, vamos começar a colher os resultados. Esse novo PAC envolveu muita gente, todos esses investimentos que vão ser anunciados em infraestrutura têm o dedo do governador Romeu Zema e do povo de Minas, que apontou demandas e necessidades. E eu disse aos meus ministros que não vamos investir em novas ideias. Nós vamos concluir o que começamos e o que está planejado no PAC”, disse.

Acordo de Mariana

O governador pediu ao presidente que o Governo Federal junte esforços com a gestão estadual para chegar a um acordo relacionado à tragédia em Mariana, ocorrida em 2015.

“Já se passaram 8 anos sem que os atingidos e os estados que sofreram com os impactos daquela tragédia fossem devidamente indenizados. Conto com a parceria do presidente Lula, pois precisamos acelerar as tratativas para um acordo. Quem sofre os impactos da tragédia está vivendo hoje, e não pode esperar até que seus netos ou bisnetos recebam alguma justiça. Temos que trazer alguma solução urgente”, cobrou o governador.

Diálogo com a União

Ainda em discurso, Romeu Zema disse que conta também com a União para resolver a dívida do estado, para que Minas siga avançando.

“Também não posso esquecer de agradecer ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, por sua ajuda na discussão da dívida dos estados com a União. Em Minas, este problema do passado, gerado por anos a fio, por dívidas feitas por governadores antes de mim, precisa ser enfrentado de frente e com urgência. Hoje, a única possibilidade legal de renegociação das dívidas com a União é o Regime de Recuperação Fiscal, que temos discutido desde 2019 e precisamos aderir o mais rápido possível, para dar estabilidade e previsibilidade às contas públicas de Minas”, finalizou o governador.

Investimentos

Ao longo do evento, os ministros das pastas da Casa Civil, Saúde, Educação, Minas e Energia e Transporte fizeram anúncios de investimentos em Minas Gerais.

A principal proposta é a construção e implantação de oito novos Institutos Federais, sendo um em Belo Horizonte.

De acordo com a apresentação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, serão R$ 121 bilhões em investimentos, sendo R$ 36 bilhões no estado e R$ 84,8 bilhões na região para obras que envolvem outros estados, como rodovias e ferrovias. Recursos para programas de Saúde e Infraestrutura também foram apresentados.

Com informações: O Tempo e Agência Minas