Colégio Expoente realiza a 2ª Feira do Empreendedor

CARATINGA – O Colégio Expoente realizou na noite dessa terça-feira (14), a 2ª Feira do Empreendedor, organizada pelo curso técnico de vendas, com empresas criadas pelos alunos.

A supervisora pedagógica dos cursos técnicos, Silvana Teles, explicou que o curso tem a duração de um ano, e que no primeiro semestre eletivo foi realizada a primeira edição da feira, onde os alunos fizeram planos de negócios, mas na segunda, o evento foi focado para outro objetivo. “Essa 2ª Feira veio para a gente estar finalizando o segundo período do curso de vendas, que está sendo concluído no final de maio, e o objetivo principal é eles justamente venderem, mostrarem a que veio o curso. Dessa vez através de contribuição com outros, alguns são os próprios produtos, outros já são revenda de produtos, cada um procurou o negócio que estava querendo. Então a gente deu essa liberdade de escolha para eles fazerem essa venda. Estamos formando o aluno para o mercado de trabalho e nada melhor que praticando”, disse Silvana Teles.

A aluna Gabriela Santos Xavier,36 anos, criou uma empresa para vender empadas durante a feira e falou da importância do evento. “É aquele ‘mão na massa’ mesmo, que a gente vem durante todo esse ano aprendendo, qual o processo, os desafios, e agora a gente tem essa oportunidade de apresentar a nossa empresa e ter um feedback dos nossos clientes. Escolhemos vender empadas por ser um lanche prático, gostoso, saboroso”, contou Gabriela Xavier.

Adriele Oliveira Peixoto Werneck, 20 anos, também aluna do curso técnico de vendas, disse que foi uma experiência incrível. “É a segunda edição da feira, na primeira atendemos vários clientes, e agora a expectativa foi muito maior, e comercializamos hambúrguer assado, que não tem na cantina da escola, então ninguém precisou sair do colégio para comprar”.

A professora Michelle Ferreira destacou que os alunos saem do curso com uma bagagem de conhecimento prático, teórico e acadêmico. “Já vão sair com experiências, com habilidades, com persistência, resiliência, e tudo isso concomitante com os demais professores, cada um na sua área. Com a feira foram trabalhados gestão, fluxo, negociação, a resiliência, além do próprio trabalho em equipe que precisaram desenvolver”, informou a professora.