Maio Amarelo: EcoRioMinas promove ações de segurança no trânsito

DA REDAÇÃO – “Paz no trânsito começa por você”. Com esse convite de conscientização, o movimento Maio Amarelo busca trazer para a sociedade o tema segurança viária em todos os cenários do trânsito. Ao longo de todo o mês, a EcoRioMinas vai realizar uma série de ações voltadas para a educação no trânsito e saúde dos usuários.

As atividades em apoio ao Maio Amarelo serão realizadas em pontos estratégicos no Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde ocorrem mais acidentes de trânsito. No Rio, as atividades irão acontecer no Alto Soberbo, Rodovia Presidente Dutra, Arco Metropolitano e Magé-Manilha. Em Minas, as ações serão concentradas nas cidades de Leopoldina, Caratinga, Muriaé e Governador Valadares, municípios onde a colisão traseira é a campeã de acidentes, com um total de 138 incidentes entre janeiro de 2023 e abril de 2024.

O objetivo das ações é conscientizar e estimular os usuários quanto a importância do uso dos equipamentos de segurança no trânsito, além de orientação e distribuição de materiais educativos.

“Através dos conceitos de direção defensiva, vamos reforçar o quanto é importante o compromisso de todos por um trânsito seguro. Além disso, trazer conscientização não só para motoristas, mas para pedestres e ciclistas, que também fazem parte do cenário que atuamos”, explica o Gerente de Atendimento ao Usuário e Engenharia, Sandro Mattos.

Somente no primeiro trimestre de 2024, a EcoRioMinas contabilizou 1.277 ocorrências e seguido da colisão traseira que figura com 36% dos casos, estão a colisão lateral no mesmo sentido (22%), queda de moto (21%), saída de pista (13%) e colisão transversal (8%).

Confira a programação completa das ações:

Rio de Janeiro

Dia 16/05

Local: BR-116, Km 74

Ação com foco em caminhoneiros com objetivo de chamar a atenção da importância da inspeção do sistema de freios.

Dia 20/05

Local: BR-116, Km 142, 147 e 148

Ação com foco em veículos de passeio e caminhões, com o objetivo de passar orientações sobre direção defensiva.

Dia 21/05

Local: BR-116 – Rodovia Presidente Dutra, Km 173, 174 e 181

Ação com foco em veículos de passeio e motocicletas, com o objetivo de passar orientações sobre direção defensiva.

Dia 22/05

Local: BR-493 – Arco Metropolitano

Unidade Operacional da PRF

Ação com foco em veículos de passeio, carretas e caminhões, com o objetivo de passar orientações sobre direção defensiva.

Dia 23/05

Local: BR-493 – Magé-Manilha, Km 0 ao 6

Ação com foco em veículos de passeio e motocicletas, com o objetivo de passar orientações sobre direção defensiva.

Minas Gerais

Governador Valadares

– Dia 13/05

Local: Ponte do São Raimundo

De 17h às 19h

Ação com foco em pedestres e ciclistas. Além de conscientizar os usuários, a concessionária vai conversar sobre os projetos e melhorias que serão realizados ao longo do ano.

– Dia 14/05

Local: Km 418

Horário: 10h

Ação na base da PRF com foco em veículos de passeio e caminhoneiros. Distribuição de material educativo e brindes.

Caratinga

Dia: 15/05

Local: Km 524

Horário: 8h30 às 10h

Ação na base da PRF com foco em veículos de passeio e caminhoneiros. Distribuição de material educativo e brindes.

Leopoldina

Dia: 16/05

Local: Km 767

Horário: 8h30 às 10h

Ação na base da PRF com foco em veículos de passeio e caminhoneiros. Distribuição de material educativo e brindes.