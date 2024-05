Mais três ruas do centro de Inhapim receberão recapeamento e pavimentação asfáltica

INHAPIM – O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” anunciaram nessa semana o recapeamento e a pavimentação asfáltica de mais três ruas no centro da cidade de Inhapim.

A rua Doutor Rodrigo do Vale Castro receberá recapeamento asfáltico assim como boa parte da avenida Presidente Tancredo Neves, já a rua Ovídio Gonçalves Araújo Lamas terá uma pavimentação asfáltica nova, sendo o antigo pavimento em blocos sextavados removido e reutilizado na nova avenida que está sendo criada pela administração municipal, ligando o alto da serra de acesso ao bairro Santo Antônio a rua dos Amaros (passando pela propriedade do senhor Zé Enéas).

Os recursos próprios utilizados no recapeamento e pavimentação asfáltica somam R$ 1.254.106,91, em infraestrutura e mobilidade urbana.

Segundo o prefeito Marcinho, somente nos últimos quinze dias foram emitidas ordens de serviço que somam quase R$ 5 milhões em investimentos, tanto de recursos próprios do município, quanto de emendas parlamentares, o que propicia o movimento do comércio local, gerando emprego e renda para dezenas de famílias inhapinhenses. “Somente nos últimos 15 dias anunciamos e emitimos ordens de serviço para que fossem realizadas uma série de obras de infraestrutura e mobilidade urbana e rural em todo o nosso município. São exemplos As obras de calçamentos e drenagens pluviais na Vila Marques, Serra dos Granatos (estrada principal de acesso ao distrito de Santo Antônio do Alegre), calçamento e drenagem pluvial da Vila do Randolfo localizada no Córrego São Silvestre, construção da ponte do Tóia e calçamento do morro logo após a ponte na comunidade “Ricarte Pereira” no distrito de Macadame, calçamento da Serra da Mangueira também no distrito de Macadame, calçamento, drenagem pluvial e construção de muro na rua Vereador “Otaviano Martins de Paiva”, rua esta que promoverá a ligação do bairro das Flores a rua Dr. Rodrigo do Vale Castro, construção da ponte próxima a propriedade do ex-vereador “Laerte Tucano”, no Córrego dos Teixeiras, e agora, a pavimentação e o recapeamento asfáltico das ruas Ovídio Gonçalves de Araújo Lamas, Dr. Rodrigo do Vale Castro e grande parte da Avenida Presidente Tancredo Neves, sem falar nas obras de calçamento e drenagem pluvial que estamos promovendo na nova avenida que estamos criando, ligando a Avenida Presidente Tancredo Neves (no alto da serra do bairro Santo Antônio) percorrendo um quilômetro e meio de uma nova avenida até chegarmos a rua dos Amaros. É mais desenvolvimento, qualidade de vida, emprego, renda e progresso para nossa querida Inhapim”, comentou Marcinho.

Além das novas obras que receberam ordem de serviço e deverão entrar em execução nos próximos dias, a prefeitura de Inhapim caminha para finalização das obras de construção da creche municipal Enedina Soares de Lima Sayago, no centro da cidade, bem como, as obras de construção da Unidade Básica de Saúde do distrito de Santo Antônio do Alegre, e ainda, as obras de calçamento e drenagem pluvial da “Serra do Tunico Rezende” localizada na estrada principal de ligação entre os distritos de Tabajara e São Tomé.

Assessoria de Comunicação