Vem aí o 1º debate com os candidatos a prefeito de Caratinga

CARATINGA – Na manhã desta quarta-feira (15), se reuniram na sala da Unec TV, o diretor geral da emissora, professor Eugênio Maria Gomes, e representantes dos veículos de comunicação: Unec TV, Doctum TV, TV Sistec, Rádio Caratinga, Rádio Cidade, Jornal A Semana e Jornal Diário de Caratinga.

O pool de veículos de comunicação vai organizar o debate que vai acontecer no auditório do Núcleo de Documentação e Estudos Históricos (Nudoc), do Centro Universitário de Caratinga; e irá ao ar no fim do mês de agosto, sendo transmitido ao vivo por todas as emissoras envolvidas.

Todas as artes do debate e da ambientação do local já foram aprovadas.

A Comissão Jurídica do debate será composta por especialistas do Direito Eleitoral e as regras já foram definidas e serão divulgadas posteriormente.

Estiveram presentes no encontro: José Horta – jornalista do Diário de Caratinga; Davidson Fortunado – gestor de tráfego e de redes da Unec TV; Solange Araújo – diretora executiva da Unec TV; Israel Salles – repórter da Rádio Cidade; Carlos Roberto Carraro – diretor executivo do jornal A Semana; Nathan Vieira – jornalista da Doctum TV; Dr. Thales Rezende Coelho Alves – da Fundação Educacional de Caratinga (que vai comandar a Comissão Jurídica da realização); Lucas Oliveira Duarte – designer gráfico; Cláudia Rihan Martins, gerente comercial do Sistema Caratinga de Comunicação (TV Sistec e Rádio Caratinga); Regiane Pires – diretora da Doctum TV; e professor Eugênio Maria Gomes, diretor geral da Unec TV.