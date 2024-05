Diretório dos Estudantes promove debate sobre o desafio das mulheres que conciliam trabalho, estudo e maternidade

CARATINGA – Trabalhar e estudar ao mesmo tempo não é nada fácil. Agora, imagina conciliar essas duas tarefas com a maternidade. Esta é a realidade de muitas mães brasileiras que precisam se desdobrar para dar conta do trabalho, dos cuidados com a casa e os filhos e dos estudos na faculdade. A jornada desafiadora dessas mulheres tem pautado muitas discussões na sociedade e no ambiente acadêmico.

Em alusão ao Dia das Mães, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) Professor Cláudio Cézar Leitão promoveu uma roda de conversa sobre o assunto. O evento aconteceu no último dia 9 de maio, no auditório da Rede de Ensino Doctum, em Caratinga. O tema foi “Desafios trabalhistas, mulheres e constituição: reflexões sobre a sobrecarga e a desigualdade de gênero”.

“Nosso objetivo foi trazer a realidade das mães brasileiras que conciliam o trabalho e a maternidade, e evidenciar o choque da sobrecarga que muitas das vezes existem sobre essas mães. Nós quisemos debater sobre os direitos trabalhistas conquistados desde a nossa Constituição de 88 e incentivar uma reflexão sobre o tema, trazendo uma roda de conversa diretamente com as mães, que atuam na linha de frente da administração da faculdade, e alunas mães, que conciliam o estudo, a faculdade e o trabalho”, destacou Victor Araújo Amorim, presidente e fundador do Diretório dos Estudantes.

O encontro contou com a participação das convidadas Flávia Bastos, diretora geral da Doctum; Viviane Ferreira, líder de equipe de vendas da Doctum, que é mãe de dois filhos, um deles com autismo; Tiaka Vasconcelos, professora da Doctum nos cursos das gerências; e Deiziane Silva, que é aluna do 5º período do curso de Direito e trabalha como gari durante o dia.

“Eu fiquei muito agradecida pela oportunidade de participar dessa roda de conversa. Confesso que, em um primeiro momento, fiquei tensa, principalmente por ser uma pessoa que muitas vezes não sabe usar as palavras corretas, uma pessoa que não tem uma fala bonita – usar o microfone então, nem se fala –, mas saber que consegui atingir um pouco das expectativas já me motiva muito. Sou extremamente grata pelo convite, pelo apoio e pelas mensagens de carinho após o bate-papo”, comentou Deiziane.

Para o presidente do Diretório Central, é de extrema importância que essas mulheres sejam valorizadas pela luta que passam no dia a dia.

“Mesmo com os direitos já conquistados, como a licença-maternidade, ainda há muitos desafios para a maternidade no Brasil. Mesmo com a lei proibindo o preconceito no mercado de trabalho, muitas mulheres que estão grávidas ou planejam ser mães sofrem com ele. A maioria das empresas se nega a proporcionar oportunidades para as mulheres que estão vivendo a maternidade, pois acredita que terá prejuízos. Por isso, debater sobre o tema é proporcionar a chance de conscientizar as pessoas sobre as dificuldades existentes, abrindo os olhos para a realidade dessas mães. É preciso que haja cada vez mais melhorias em relação a isso, por meio da pressão social exercida pelo povo e a diluição do preconceito empresarial existente”, explicou Victor.

Segundo Victor, levar essa pauta para dentro da faculdade, em especial para os estudantes de Direito, contribui para incentivar o apoio e a luta por uma sociedade cada vez mais justa e que valorize o papel das mães, sem qualquer distinção em seus ofícios. “O reflexo dessa conscientização se mostrará na atuação desses profissionais em formação em suas futuras carreiras, especialmente na área de Direito e Gerenciais”, disse ele.

Conheça o Diretório Central dos Estudantes

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) é a entidade máxima de representação estudantil da Rede Doctum. A função do DCE é defender os interesses estudantis, seja por meio de projetos, eventos e ações sociais dentro da instituição, ou até mesmo na política externa da cidade.

“Buscamos melhorar nossa faculdade, montando projetos de iniciativa científica, atendendo aos interesses dos alunos e trazendo importantes pautas sociais a serem debatidas no ambiente universitário. No ambiente externo, buscamos incentivar o crescimento do espírito universitário muito cultivado em faculdades públicas, apoiando as atléticas, os projetos de assistência social e futuramente, atuando como um agente social nas escolas públicas. Iniciamos nossas atividades oficialmente este ano e pretendemos expandir cada vez mais, buscando uma maior força estudantil na nossa cidade”, completou.

