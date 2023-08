XXV FESTA DO INHAME

Prefeitura de Inhapim promoverá concursos da maior cabeça de inhame e de pratos típicos doces e salgados

INHAPIM – Em mais uma edição da tradicional Festa do Inhame que neste ano de 2023 chega em sua 15ª edição, a prefeitura de Inhapim promove o concurso de pratos típicos à base de inhame tanto na categoria prato doce, quanto na categoria prato salgado.

O concurso de pratos doces e salgados à base de inhame está sob responsabilidade das secretarias de Agricultura, Cultura e Turismo, e segundo a diretora de turismo Astrid Maciel Motta, as inscrições já estão abertas e se encerrarão em 28 de agosto. “Mais uma vez a cidade de Inhapim prepara a melhor festa de nossa região, a tradicional Festa do Inhame, e neste ano de 2023 chegamos a 15ª edição do evento que, além de renomados shows nacionais e regionais, contará também com o concurso de pratos típicos à base de inhame, tanto na categoria prato doce quanto na categoria prato salgado. As inscrições foram abertas no último dia 28 de julho e se encerrarão no dia 28 de agosto, e podem ser feitas tanto na sede da secretaria de Cultura e Turismo localizada na rua Coronel Antônio Fernandes nº. 216, ou na sede da Secretaria de Agricultura e Pecuária na praça Alaíde Quintela Soares nº. 115, ambos no centro de Inhapim. Todas as informações acerca do concurso podem ser conferidas nas redes sociais da prefeitura ou no site institucional do município pelo endereço eletrônico www.inhapim.mg.gov.br”, informou Astrid Maciel.

Nádia de Oliveira Rocha, secretária de Agricultura, disse que tanto o concurso de pratos típicos doce e salgado quanto o de maior cabeça de inhame tem por objetivo valorizar a agricultura familiar e os produtores rurais do município. “A festa do Inhame é um evento que foi criado com intuito de valorizar nossos produtores rurais e agricultores familiares, e dentro de uma extensa programação que oferece entretenimento para toda família não poderia faltar os concursos de maior cabeça de inhame e de pratos doces e salgados à base de inhame, todos eles com boas premiações que vão desde o primeiro ao terceiro lugar em cada categoria”, disse Nádia Oliveira.

A Festa do Inhame ocorre entre os dias 7, 8 e 9 de setembro, e já no dia 7, a partir das 10 horas, ocorre a solenidade de inauguração do Parque de Exposições Municipal Onofre Elias dos Santos com uma extensa programação cívico-militar, e na abertura da XXV Festa do Inhame o cantor Tarcísio do Acordeom agita a galera, sendo acompanhado posteriormente por Tatau do Araketu, ambos em um trio-elétrico. “A XXV Festa do Inhame está sendo preparada com todo carinho e respeito para nossa população e também para os nossos visitantes, além da abertura oficial da festa que ocorre na quinta-feira dia, 7 de setembro. Na sexta-feira, dia 8, quem comanda o trio elétrico é o cantor Zé Vaqueiro, logo após vem a dupla sertaneja Pedro Motta e Henrique. Já no sábado (9), vamos conceder a premiação dos vencedores dos concursos de maior cabeça de inhame e de pratos doces e salgados a base de inhame. Logo após, encerrando toda a festa o som do trio elétrico seguirá embalado pela baiana Claudia Leitte e logo após a valadarense Tati Meira comanda a festa”, destacou o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”.