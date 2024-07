Aula Inaugural marca chegada da primeira turma do curso de Medicina do UniDoctum em Teófilo Otoni

TEÓFILO OTONI – A cidade de Teófilo Otoni escreveu mais um capítulo importante na sua história com a aula inaugural do Curso de Medicina do Centro Universitário Doctum, na última segunda-feira (22/7). A abertura do curso de Medicina representou um marco na história educacional da instituição e pretende contribuir de maneira significativa para a saúde da região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Primeira turma do curso de Medicina do UniDoctum

A aula inaugural contou com a presença de diversas autoridades locais e lotou o auditório do campus do UniDoctum. Os alunos da primeira turma de medicina, que já começaram a cursar o primeiro período, foram recebidos de forma calorosa. O evento foi marcado por um clima de entusiasmo e expectativas positivas, refletindo o início de uma jornada acadêmica promissora para os futuros médicos.

A abertura oficial foi realizada pelo presidente da Rede de Ensino Doctum, professor Cláudio Cézar Azevedo de Almeida Leitão. Professor Cláudio deu boas-vindas aos estudantes de medicina e fez questão parabenizá-los. “Este é um momento especial. Quero parabenizar e agradecer a todos vocês que passaram pelo vestibular, pelo esforço que fizeram e pela conquista que isso representa. Também quero parabenizar as famílias que apoiam vocês nesse sonho”, destacou.

Entre as autoridades presentes, o prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Batista Sucupira, ressaltou que tem a certeza de que o município vai se fortalecer a cada dia mais com a chegada dos novos acadêmicos de medicina.

“Quando uma porta se abre, nosso coração se enche de alegria. Abrir oportunidades é gerar trabalho, emprego, renda e promover o desenvolvimento. Vocês, que estão chegando hoje e vão compor este time de alunos do UniDoctum, trabalharão diretamente com o principal objetivo que hoje nos enche de orgulho: cuidar da vida humana”, disse.

Acolhimento aos alunos

Ser médico é o sonho de muitos jovens brasileiros, mas trilhar esse caminho para se formar e se tornar um profissional da área é, muitas vezes, uma jornada desafiadora, cheia de obstáculos e exigências. Desde o vestibular até os primeiros passos como profissional em formação, a carreira médica bem-sucedida exige muito esforço e dedicação.

O diretor do UniDoctum, professor Luiz Alberto Gonzaga, garantiu todo o apoio necessário da instituição ao longo dessa caminhada que será percorrida por eles. “Nós construímos uma comunidade acadêmica que sabe acolher as pessoas. Quero garantir a vocês, acadêmicos do primeiro período de Medicina, que estamos preparados e motivados para recebê-los. Estamos aqui para acolher e ser o suporte, especialmente para aqueles que estão longe de suas famílias. Podem contar conosco”, reforçou.

Curso de Medicina

A escolha de Teófilo Otoni para a implantação do curso de Medicina se deu pela necessidade de formar novos médicos para a região, que enfrenta uma crescente demanda por serviços de saúde, tanto na rede pública quanto privada. A Faculdade de Medicina sempre foi um sonho do UniDoctum e está alinhada com a missão da instituição: “transformar a vida das pessoas pela educação”.

Há um ano, a instituição recebeu a comissão de avaliação do Ministério da Educação (MEC) e obteve nota 5, o reconhecimento máximo concedido às instituições de ensino superior no Brasil. Com foco na formação humanizada, o curso visa formar médicos críticos-reflexivos, comprometidos com a prática profissional de alta qualidade e a melhoria do sistema de saúde.

“Este curso tem um desenho pedagógico diferenciado e segue as normas mais modernas exigidas pelo MEC em termos de projeto. Ele adota uma dosificação equilibrada do ensino, integrando-o com o raciocínio clínico dos estudantes. Por que isso? Para que o aluno, desde cedo, aprenda a fazer essas conexões”, comentou o professor e coordenador do curso de Medicina, Dr. Luís Antônio Ribeiro, durante sua apresentação e boas-vindas aos alunos.

Palestra

Durante a Aula Inaugural, os calouros de Medicina assistiram a uma palestra ministrada pelo doutor Dionir Marcos Silva de Sirqueira, diretor presidente da Unimed de Teófilo Otoni. Na oportunidade, doutor Dionir deixou uma mensagem aos alunos em seu discurso. “Quem não gosta de gente, não pode ser médico. A primeira coisa é gostar de gente. Pois, nós vamos conviver com todas as pessoas e mazelas”, comentou.

Segunda chamada para matrícula

O UniDoctum já iniciou a segunda chamada para matrícula do curso de Medicina. A lista dos candidatos convocados na 2ª chamada está disponível no site medicina.doctum.edu.br. Os convocados nesta 2ª chamada têm até o dia 26 de julho para apresentar a documentação obrigatória e realizar sua matrícula.