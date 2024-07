Municípios da região são habilitados no ICMS Turismo

Com 15 dos atuais 17 associados do CTMAM na lista, a Secult (Secretaria de Estado de Cultura e Turismo) divulgou a relação inicial dos municípios habilitados no programa ICMS Turismo, que concede incentivo financeiro às cidades mineiras para que implantem e desenvolvam projetos de desenvolvimento turístico local e regional. Em 2024, com base no ano referência 2023, foram habilitados 569 municípios, que receberão os repasses no ano que vem.

Da Região Turística da Mata Atlântica foram contemplados: Açucena, Antonio Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Conceição de Ipanema, Coronel Fabriciano , Dionisio, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jagaraçu, Marliéria, Timóteo, Santana do Paraiso e Ubaporanga. Dessa lista, Inhapim está sendo habilitada pela primeira vez, enquanto Antônio Dias e Santana do Paraíso, que haviam ficado de fora este ano, voltarão a receber os repasses em 2025. Já Rio Piracicaba ainda necessita de cumprir algumas etapas para ter seu nome publicado na lista definitiva.

A habilitação do ICMS Turismo acontece todos os anos e para receber os repasses, os municípios têm que se enquadrar em critérios como participar de um circuito turístico reconhecido pela Secult; ter política municipal de turismo elaborada e, pelo menos, em processo de implementação, Além disso, devem ter um Conselho Municipal de Turismo (Comtur) em funcionamento regular e ter um Fundo Municipal de Turismo (Fumtur) ativo.