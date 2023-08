XXV Festa do Inhame é anunciada oficialmente

INHAPIM – Na tarde dessa segunda-feira (7), o prefeito de Inhapim Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice, Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, anunciaram oficialmente a XXV Festa do Inhame, com a programação completa.

De acordo com o prefeito Marcinho, foi contratado um trio elétrico de Salvador/BA, para os três dias de festa que terão artistas regionais e nacionais. “Anuncio oficialmente a festa do Inhame, faltando 30 dias e será com sabor especial esse ano, porque terá inauguração do Parque de Exposição, um trabalho feito a longo prazo, com programação e planejamento e com as graças de Deus vamos coroar com a XXV Festa do Inhame”, disse o prefeito.

PROGRAMAÇÃO

A festa acontecerá nos dias 7,8 e 9 de setembro, sendo que no feriado da Independência do Brasil, a partir das 8h, começará com o desfile cívico, com a participação dos cadetes da Polícia Militar de Belo Horizonte, juntamente com mais de dois mil alunos das redes estadual e municipal de ensino. Logo em seguida terá a solenidade de inauguração do Parque de Exposição, em seguida um almoço e uma tarde para as crianças. À noite será abertura da festa com atrações de nível nacional e regional. No dia 7 as apresentações artísticas ficam por conta de Tarcísio do Acordeon e Tatau; no dia 8, Pedro Motta e Henrique e Zé Vaqueiro e no dia 9, Tati Meira e Claudia Leite. “Não é simplesmente uma festa, não é só entretenimento, movimenta todo o comércio local, a rede hoteleira, não somente Inhapim, mas também das cidades vizinhas”. Sobre a segurança, o município conta com a parceria da Polícia Militar, além de seguranças particulares”, enfatizou o prefeito.

De acordo com o vice-prefeito Sandro, a festa ainda terá UTI-Móvel, quatro ambulâncias do município e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Estamos de braços abertos para receber a população de Inhapim, para a festa no parque de exposição com entrada franca”, ressaltou Sandro.

MAIOR CABEÇA DE INHAME

O prefeito Marcinho fez questão de destacar uma tradição da cidade que é o concurso da maior cabeça de Inhame. “Valoriza nossa cultura, temos o concurso dos pratos típicos de inhame, tanto doces como salgados, e ainda da maior cabeça de inhame. Esse ano será feito um formato diferente, uma comissão, no dia 2 de setembro iniciará fazendo as provas e no dia 9 acontece o resultado com as premiações, e logo em seguida serão distribuídos mais de mil litros de bobó para a população. Deixo um convite muito carinhoso, Inhapim está de braços abertos para receber toda a região, está sendo feito um trabalho muito importante, convido nossos distritos que participem conosco da festa, o nosso povo de Inhapim merece”, concluiu.