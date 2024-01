VENDAVAL EM INHAPIM

No sábado (20), cidade foi assolada pelos fortes ventos. Nesta segunda (22), um homem morreu ao reparar o telhado de sua casa

INHAPIM – Vinte minutos aproximadamente. Esse foi o tempo em que houve um grande vendaval e uma chuva de granizo em Inhapim no último sábado (20) que causaram diversos estragos, como destelhamentos, quedas de muros, árvores e postes. E nessa segunda-feira (22), um homem morreu justamente quando arrumava o telhado de sua casa.

Ademir José Faria Júnior, 28 anos, conhecido como “Juninho”, realizava reparos no telhado de sua residência, na rua Osvaldo Silva Araújo, centro de Inhapim, quando caiu no interior da casa. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

ESTRAGOS E PROVIDÊNCIAS

Quando a reportagem chegou a Inhapim nessa segunda-feira (22), Marlúcia Gomes da Silva, 62 anos estava do lado de fora de sua casa, lamentando os prejuízos. Ela mora na rua Viriato Teixeira Coelho, no bairro Esperança, e teve sua casa danificada. “Caiu o telhado do vizinho todo em cima da minha casa, não estou podendo nem dormir aqui, por conta dos ferros que entraram nas minhas telhas, estou passando uma vida que só Deus, não estou tendo nem sossego na minha vida, porque está muito perigoso pra eu e meu esposo ficarmos aqui debaixo. Esses ferros podem cair em nossas cabeças e nos matarem. Estou ficando na casa dos outros, estão me dando lugar de dormir e comida. Moro em Inhapim há 14 anos e nunca vi nada parecido”, disse a dona de casa.

As secretarias de Assistência Social e de Obras estão trabalhando para amenizar os estragos na cidade e ajudar a população que teve perdas.

Maria Izabel Peixoto Silva disse que a Secretaria de Assistência Social mobilizou toda a sua equipe para dar suporte às famílias que foram afetadas. “No bairro Santa Cruz a maioria das famílias se encontra em situação de vulnerabilidade social, tendo os seus tetos. Com o vendaval a maior parte atingida com o destelhamento. No bairro Esperança tiveram várias casas com a mesma situação, bem como no centro da cidade. Todas as famílias estão recebendo atenção e visitas, onde são realizados cadastros para fazer um levantamento e dar suporte a todos. As intervenções estão sendo feitas e realizadas da melhor forma possível. As pessoas que não têm condições de ficar dentro de casa receberam orientações, algumas estão em abrigo provisório adaptado, e outras foram para casas de parentes, amigos ou vizinhos”, disse a secretária de Assistência Social.

Ainda de acordo com Maria Izabel, o município vai decretar situação de emergência. “Infelizmente foi uma catástrofe que nós passamos, não esperávamos, nunca aconteceu isso no município. Já passamos por enchentes, mas esse vendaval nunca. Estamos como 180 famílias cadastradas, filtrando toda demanda para que toda sejam atendidas”, concluiu.