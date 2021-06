VEJA 10 DICAS PARA O CONVÍVIO DE CÃO E GATO JUNTOS

Muitas pessoas acreditam que é impossível manter um bom relacionamento com cão e gato juntos. Mas isso não é verdade. Segundo especialistas, cães e gatos não são inimigos naturais e não existem motivos para existir uma rivalidade entre eles.

1.Mantenha os pertences de cada animal separados

Manter os objetos de cães e gatos em ambientes separados é essencial para o período de adaptação entre eles.

2.Apresente o cheiro de um animal ao outro

Os animais se conhecem pelo cheiro. Sendo assim, pegue brinquedos ou acessórios dos pets e coloque próximo um do outro.

3.Cuidado ao colocar cão e gato juntos

Delimite o espaço da casa para os dois. No começo, é comum que o cachorro seja mais afobado e assuste o gato. Portanto, é importante os deixar separados nos primeiros dias.

4.Atenção no dia do primeiro contato

No dia dos pets se conhecerem para tentar unir cão e gato juntos, apresente-os com cuidado. Sendo assim, para a segurança dos mascotes, é importante que o cachorro esteja preso com uma coleira. O gato deve estar no colo do dono ou igualmente preso em uma guia.

5.Defina uma zona segura para deixar cão e gato juntos

Depois que os pets se acostumarem com a presença um do outro, você pode optar por deixá-los no mesmo cômodo sob supervisão.

Adote filhotes

Se tiver essa possibilidade, adote tanto o cão quanto o gato ainda filhotes.

7.Recompense seus pets após uma boa atitude

Especialistas recomendam associar o bom comportamento dos pets com um petisco gostoso.

8.Invista em difusores de feromônios para manter cão e gato juntos

No mercado já é possível encontrar difusores que liberam essências que contenham feromônios para facilitar deixar seu cão e gato juntos.

O gato tem tendência a ser dominante

É normal o gato se colocar acima de seu cão. É característico do comportamento de felinos se sentirem donos da casa e dos móveis.

10.Sempre dê a mesma atenção para ambos os pets

É essencial dar a mesma atenção e carinho para todos os animais de estimação.

Em caso de dúvidas entre em contato com a gente.

Nosso endereço: Rua Raul Soares, 318, Centro ,estacionamento exclusivos . tel:99924-2255.