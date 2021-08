DICAS DA ELITE AGROPECUARIAE PET SHOP SAÚDE DOS CÃES: 5 DICAS PARA CUIDAR BEM DO SEU PET

1 – Vacinação

A primeira dose de vacina deve ser dada quando o cão tem em torno

de seis semanas de vida e após já ter sido vermifugado. Essa primeira

proteção, é chamada de V8, V10, V11 ou V12 e será defi nida pelo Médico Veterinário do seu pet. Ela é necessária para deixar o animalzinho

protegido de doenças como cinomose, hepatite infecciosa, leptospirose e

outras. Depois, para as doses seguintes, é preciso acompanhar o calendário de vacinação que é desenvolvido de acordo com a idade do pet e com

a orientação do Médico Veterinário.

2 – Banho

A boa saúde dos cães depende também das condições do ambiente em que eles vivem. Inclusive, quando bons hábitos de higiene são

adotados, os riscos de contrair doenças também diminuem. Um desses

cuidados é em relação aos banhos que, quando tomados frequentemente,

evitam o acúmulo de sujeira e impedem a proliferação de infecções.

É na hora do banho em casa que os tutores conseguem observar

melhor a saúde dermatológica dos cães. Além de analisar a presença de

pulgas e carrapatos, por exemplo, podem identificar se há lesões, feridas

ou manchas na pele.

3 – Higiene bucal

A escovação dos dentes é outro cuidado fundamental para a saúde

do pet. Afinal, a higiene bucal também evita o surgimento de doenças.

Sem falar que impede o acúmulo de tártaro e a proliferação de bactérias

pelo organismo. Por isso, deve ser feita com frequência e utilizando escova e creme dental exclusivo para uso animal.

4 – Escovação do pelo

A escovação do pelo do pet é um hábito que pode ser incorporado a

sua rotina. Além de proporcionar mais proximidade entre animais e humanos, é um momento importante pois ajuda a eliminar os pelos soltos, remove a sujeira e minimiza a queda. Os movimentos da escovação também

funcionam como uma massagem e ajudam a ativar a circulação dos pets.

Mesmo os animais de pelo curto precisam deste cuidado. O ideal é

passar a escova sempre na direção do pelo para facilitar a remoção dos

fios.

Sempre que necessário, a tosa também pode ser uma aliada. Afinal,

cortar os pelos que vão cair é uma alternativa para evitar o excesso de fi os

pelo chão e ainda que fi quem emaranhados acumulem sujeiras ou parasitas.

5 – Higiene do ambiente auxilia na saúde dos cães

Assim como os humanos, os pets precisam, de um ambiente limpo para se manterem saudáveis. Como se sabe, uma quantidade signifi –

cativa de bactérias e parasitas se alojam nos locais por onde os animais

transitam.

Além do piso higienizado com frequência e do recolhimento e

descarte correto das fezes dos cães, potes de ração e de água devem ser

limpos. Nessa tarefa, é preciso ter cuidado com os produtos utilizados.

O ideal é preferir sempre o uso de sabão neutro ou com o mínimo de

química. É essencial dar a mesma atenção e carinho para todos os

animais de estimação. Em caso de dúvidas entre em contato com a gente. Nosso endereço: Rua Raul Soares, 318, Centro, estacionamento

exclusivos Tel:99924-2255.