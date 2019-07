Veículo roubado na BR-458 é recuperado em Ipatinga

Fiat Toro foi encontrado pela PC e dois suspeitos foram detidos pela PM

DA REDAÇÃO – O Fiat Toro, placas de Sobrália, que havia sido roubado nesta segunda-feira (1) na BR-458, trecho que corta o município de Caratinga, foi encontrado por equipes da Polícia Civil ainda na noite desta segunda. O veículo foi localizado na rua rio Jordão, bairro Parque das Águas, em Ipatinga. A Polícia Militar fez rastreamento e conseguiu prender, ontem, dois jovens suspeitos de participação neste crime.

Recuperação do veículo

Os agentes da PC encontraram o Fiat Toro e montaram campana para prender os autores. Por volta da 1h20 de ontem, um indivíduo se aproximou e entrou no veículo. Assim que os agentes chegaram, ele saiu do veículo e fugiu rumo ao campo de futebol do bairro Planalto. Foi verificado que durante a fuga, ele ainda quebrou portas e telhados de um local conhecido como ‘invasão do Planalto’.

Dois suspeitos presos

A Polícia Militar conseguiu prender dois suspeitos de envolvimento no roubo do Fiat Toro. Após informações de que durante abordagem, equipes da Polícia Civil localizaram a picape no bairro Planalto e que o indivíduo que estava na condução do veículo teria conseguido fugir, teve início uma série de levantamentos para identificação do autor e sua localização.

Na manhã de ontem, equipes da PM abordaram um jovem, 19 anos, no bairro Planalto II. De acordo com a PM, ele confirmou que fugiu das equipes da Polícia Civil durante a madrugada.

O segundo envolvido, de 18 anos, foi preso ainda durante a madrugada no bairro Planalto em uma ocorrência de tráfico de drogas. Na ocasião, houve a prisão de outro indivíduo e apreensão de um menor. Com eles foram localizadas porções de maconha, balanças de precisão, além de R$ 350,10 e uma cédula de 50 dólares.

Segundo a PM, as vítimas reconheceram os dois jovens. Os demais envolvidos não tinham sido detidos até o final dessa edição.

O ROUBO

O roubo aconteceu no km 119 da BR-458, trecho que corta o município de Caratinga. No veículo havia duas pessoas, que foram rendidas por um grupo de bandidos, que estavam distribuídos em dois automóveis. Além do Fiat Toro, os autores roubaram dinheiro e documentos das vítimas, incluindo um passaporte. Uma das vítimas chegou a ser agredida com coronhadas na cabeça.