VAGAS DE EMPREGO- SINE CARATINGA

ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO
(VAGA PARA TRABALHAR EM RAUL SOARES)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH B
ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO
AUXILIAR DE CONFEITEIRO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
AUXILIAR DE COZINHA
COM EXPERIÊNCIA EM RESTAURANTE, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO
CAMAREIRA DE HOTEL
COM EXPERIÊNCIA, MAS PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
CASEIRO
(UBAPORANGA)
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ALFABETIZADO (LER E ESCREVER)
CONSULTOR DE VENDAS
COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CONHECIMENTO BÁSICO DE INFOTMÁTICA
CORTADOR DE MÁRMORE
(AUXILIAR EM MARMORARIA)
(VAGA PARA TRABALHAR EM RAUL SOARES)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH B
EMBALADOR, A MÃO
(VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
SEM EXPERIÊNCIA
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES
(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)
(VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
SEM EXPERIÊNCIA
RECEPCIONISTA DE HOTEL
(ESCALA 12/36 NOTURNO)
COM EXPERIÊNCIA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E INFORMÁTICA BÁSICA
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
COM EXPERIÊNCIA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
VENDEDOR – NO COMÉRCIO DE MERCADORIA
(CONTRATO TEMPORÁRIO)
(MÁQUINAS DE CARTÃO)
COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH B E VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO)
VENDEDOR – NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS
COM EXPERIÊNCIA, MAS PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CNH A OU B E VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO OU MOTO)
VENDEDOR INTERNO
(ÓTICA)
COM EXPERIÊNCIA, EM ÓTICA OU COM OFTALMOLOGISTA, PODE SER FORA DA CARTEIRA DE TRABALHO E ENSINO MÉDIO COMPLETO
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A CARTA DE ENCAMINHAMENTO PODE SER IMPRESSA PELO APLICATIVO SINE FÁCIL OU PORTAL EMPREGA BRASIL, OU AGENDANDO O ATENDIMENTO PRESENCIAL NO LINK: www.mg.gov.br/agendamento