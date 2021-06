Vacinação dos profissionais das escolas estaduais e particulares

CARATINGA- Teve início ontem a vacinação contra a covid-19, dos profissionais das redes estadual e particular de ensino.

A reportagem acompanhou a imunização, na manhã e tarde desta quarta-feira. Foi aplicada a primeira dose da vacina Astrazeneca. A vacinação faz parte da preparação das escolas para o retorno das aulas, por meio do Regime Híbrido de Ensino.

REDE PARTICULAR

A vacinação na Escola Professor Jairo Grossi teve início às 8h. Angélica Nunes Cota, coordenadora pedagógica, enfatiza que o sentimento é de gratidão e esperança por dias melhores. “Acredito que essas gotinhas vieram a alimentar os nossos sonhos do retorno a uma vida mais esperada ao normal, a esperança de voltar com os nossos alunos para a escola, está sendo concretizada no dia de hoje, a partir deste gesto”.

Angélica destaca como a escola tem se organizado para o retorno das aulas. “Estamos nos preparando tanto no espaço físico, quanto no lado emocional de todos os nossos profissionais, alunos, a família, de maneira geral. Na parte física, toda a estrutura foi repensada para a entrada dos alunos, de uma maneira mais tranquila, com organização das salas de aula com distanciamento necessário e todas as atividades dentro do protocolo estabelecido agora”.

A coordenadora pedagógica ainda detalha de que forma as aulas serão realizadas e a expectativa para o retorno. “O regime de ensino híbrido funciona parte presencialmente e parte à distância, vamos ter um rodízio de alunos que estarão aqui no presencial, aqueles que os pais autorizarem a vinda e algumas atividades ainda serão oferecidas de maneira remota. Com muito entusiasmo, muito carinho e amor, esperando todos os nossos alunos aqui novamente, porque eles que dão vida a essa escola. Sem eles, a escola fica muito triste, muito desolada”.

Kênia Araújo, diretora do CNEC Faveni, explica que os profissionais da Educação receberam com muito entusiasmo a notícia de que seriam imunizados. “Todos nós estamos muito gratos por fazer parte desta escola. Acredito que este momento é também de vitória em prol de todos aqueles que não tiveram oportunidade de passar por esse momento de ser vacinados. Que possamos usar agora essa vacina como luta, mais uma conquista à vida e combate a esse vírus”.

A diretora também reforçou as medidas de segurança que têm sido adotadas, conforme protocolo sanitário. “Esse preparo da Faveni, nosso mantenedor Leandro Xavier, tem nos amparado desde o ano passado, já vínhamos com os protocolos todos em dia, com as salas já todas desinfetadas, equipamentos tecnológicos para atender aos nossos alunos na qualidade do ensino. Nosso objetivo maior seja no presencial, seja no remoto, no sistema híbrido, a qualidade do ensino tem que prevalecer”.

REDE ESTADUAL

Landislene Gomes, a Landinha, diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga (SRE), classifica o momento como “ímpar” para a Educação da rede estadual de ensino de Caratinga. “A prioridade que utilizamos, tendo em vista que não dá para atender a todos os servidores, pois o secretário de Saúde me informou que teríamos hoje 214 doses disponíveis para a rede estadual, foram todos os professores de 1° ao 5° ano, anos iniciais, as 12 escolas da sede de Caratinga e distritos para que possam receber a primeira dose. Estão aqui ainda especialistas e ASBs, ajudantes de serviços gerais. Eles que voltarão primeiro”.

Landinha reforça que a vacina era bastante aguardada pelos profissionais. “Tendo em vista que já estamos muito próximo do retorno das aulas e é mais seguro para nossos professores estarem vacinados, para o contato mais direto com os nossos alunos”.

A diretora da SRE enfatiza que as escolas já estão se preparando com todos os protocolos da Secretaria de Estado de Saúde. “Para isso também já estamos fazendo contato com as famílias, para que os pais possam confirmar, pois será por adesão. Nesse primeiro momento não conseguiremos atender a todas as crianças, será um número pequeno, cada sala de aula está tendo em média 10 carteiras, atenderemos por grupos e por semana. As escolas já estão praticamente preparadas para receber esses alunos, tão logo caia essa liminar, estamos sob força ainda de uma liminar para o retorno das aulas”.