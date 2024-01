Unidade de saúde passa por reforma e ampliação em Ubaporanga

UBAPORANGA – A unidade de saúde Neuza Alvarenga Soares está passando por obras de reforma e ampliação, que já se encontram na fase final dos trabalhos.

Para o prefeito Gleydson Delfino, a instalação do novo espaço de atendimento da farmácia proporcionará maior acessibilidade, e a reforma se torna fundamental para a manutenção de um ambiente acolhedor, com estrutura mais completa que visa melhorar a qualidade da assistência prestada aos pacientes. “Os ganhos são enormes e as melhorias nas unidades de saúde valorizam os usuários e os colaboradores, oferecendo uma estrutura digna para os profissionais trabalharem e para os usuários serem atendidos, e acolhidos com mais conforto e segurança. Os investimentos motivam a todos atuarem juntos em prol de uma saúde melhor”, disse o prefeito.

Ubaporanga tem se destacado pelo número de obras já entregues à comunidade e as que estão em execução. São 55 obras concluídas nos últimos três anos. “São obras que garantem mobilidade, melhores condições de saúde, habitação, saneamento, acessibilidade e melhor qualidade de vida”, concluiu Gleydson Delfino.