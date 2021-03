Uma plástica no consórcio

DA REDAÇÃO – A administradora de consórcios Itaúna, leia-se (Rafa Consórcio Nacional) está dando uma nova cara a esse produto financeiro tradicional dos bancões com seu spin-off Life Consórcio Digital. Com a proposta de democratizar procedimentos estéticos como cirurgia plástica, botox, próteses de silicone, rinoplastia e lente de contato dental, o consórcio Life, startup fundada pelos empresários Fernando Lima e Erick Assis, chegou ao mercado nacional, cuja o Brasil é líder mundial em tratamentos cirúrgicos e estéticos.

O consórcio Life é operado por meio da plataforma digital consorciolife.com.br, que possui planos de R$ 6 mil a R$ 24 mil, com parcelamentos de 24 a 48 meses. O cliente tem total independência na escolha do médico e do tipo de procedimento realizado.

Erick afirma que a maioria dos consórcios são voltados ao procedimento de próteses de silicone. “Contudo, o valor também pode ser destinado a outros tipos de cirurgia, como nos casos em que o plano de saúde se recusa a realizar por condições como pré-existência”.