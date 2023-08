Uma capela para Santa Teresinha do Menino Jesus e São Padre Pio

Fui agraciada com um milagre por intercessão de Santa Teresinha e lhe prometi construir uma capela em sinal de gratidão.

Comecei a procurar um local, um lote, mas não conseguia um terreno com preço acessível. Até que encontrei-me com o Padre Moacir, que veio em minha casa celebrar a missa que todos os meses é celebrada aqui no condomínio Morada do Lago. Conversando com ele e expondo a minha dificuldade, ele me deu o terreno. Que felicidade! Disse-me que se eu não me importaria de a igreja ser para Santa Teresinha e também para Padre Pio. Aceitei e achei até ótimo.

A Igreja será perto do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Lá no alto, esse lugar sagrado será o refúgio para os doentes e familiares depositarem aos pés do altar as orações pedindo a cura, a paz e a graça.

Tudo ficará muito bom, pois tendo a ajuda essencial de Padre Moacir – sacerdote dinâmico e realizador – o sucesso está garantido, contando também com o talento da arquiteta Fernanda Salim.

Lembrando que Santa Teresinha do Menino Jesus, é uma das santas mais queridas do mundo católico. Foi carmelita e se entregou a Jesus com a alma repleta do amor. Prometeu enviar uma chuva de rosas e só descansaria de pedir pelos pecadores, quando estiver completo o número dos eleitos. Proclamada doutora da Igreja, deixou a doutrina da Infância Espiritual, que consiste em nos deixarmos guiar pela mão do Pai, como as crianças na terra que confiam no pai e se sentem protegidas. Também, ensina a fazer pequenos sacrifícios para agradar a Deus. E ela fazia sempre pequenas mortificações, como deixar para depois o ato de beber água quando estava com sede, ou deixar para depois a comida gostosa, ou mesmo tratar com carinho a Irmã que não gostava muito dela. Ficou tuberculosa e teve uma morte muito sofrida.

Os milagres são inúmeros quando ela intercede por nós. A novena das rosas é uma forma de recebermos o que pedimos. Muitas vezes, recebemos uma rosa de alguém enquanto fazemos a novena. E o milagre acontece como por encanto.

Padre Pio foi um sacerdote italiano que recebeu as chagas de Jesus nas mãos e nos pés, acarretando muito desconforto e a perseguição daqueles que não aceitavam essa condição. Foi um confessor que ficava dia e noite no confessionário perdoando e aconselhando e abençoando. A bilocação foi também um dom dado por Deus, mais o poder de conversar com os anjos e com o próprio Jesus.

Já vamos iniciar a preparação do terreno e vamos precisar da ajuda dos amigos. Sei que muita gente vai nos ajudar. Vou providenciar um PIX para essa finalidade. E com responsabilidade e atenção vou dando notícias da arrecadação, do destino do dinheiro e do andamento da construção. O nome de cada um ficará registrado para que depois da capela pronta, constar na lista de pessoas que ajudaram. E no dia da inauguração da capela haverá muita festa, rosas abençoadas, alegria e orações.

Conto com a boa vontade de todos. Que Santa Teresinha vá abençoando nosso trabalho e a todos que colaborarem com a construção desse relicário dos santos que no céu já intercedem por nós. Muitas bênçãos cairão sobre Caratinga.