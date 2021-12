Última semana de programação na Praça Cesário Alvim

CARATINGA- Ao longo do mês de dezembro, a população acompanhou as diversas programações realizadas na Praça Cesário Alvim, com o projeto Natal de Luz da Prefeitura de Caratinga.

Cantatas, espetáculos de dança e cantores passaram pelo local, que tem recebido visita de inúmeras pessoas da cidade e região. A decoração natalina e a Casa do Papai Noel também têm chamado atenção dos visitantes. Com a movimentação, muitos ambulantes têm aproveitado para comercializar produtos nas imediações e incrementar a renda neste fim de ano.

Esta é a última semana de apresentações no local, que se encerram no domingo (26). Ontem, a partir das 21h, a Praça recebeu apresentações dos corais infantil e adulto da Segunda Igreja Presbiteriana de Caratinga. Confira o que ainda está previsto, conforme divulgado pelo executivo:

21/12-Terça-feira

20h- Apresentação do músico Rodrigo Silveira

20h40 -Apresentação ASADOM

21h – Vigília de Natal do Grupo de Oração Filhos de Israel

22/12- Quarta-feira

20h-Musical ICB

21h30 – Apresentação Emoción Agência de Música

23/12-Quinta-feira

20:00- Apresentação do Coral São João Batista

21:30 – Apresentação da cantora Analígia

24/12-Sexta-feira

20h- Apresentação da Orquestra da Assembleia de Deus.

26/12 – Domingo

19h- Apresentação do cantor Paulo Mattos