UBAPORANGA: Bebê de 11 meses de idade morre vítima de Dengue e Chikungunya

Um bebê de 11 meses de idade, natural de Ubaporanga, faleceu vítima de Dengue e Chikungunya.

A Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA) de Caratinga emitiu nota sobre o atendimento ao paciente de 11 meses.

De acordo com a UPA, na sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024, o paciente deu entrada com suspeita de arboviroses, após apresentar febre desde a última quarta-feira. “Durante a triagem, foram iniciados imediatamente os procedimentos de hidratação e analgesia, não sendo identificados outros sinais preocupantes. A família foi orientada a retornar caso surgissem novos sintomas”.

Conforme a UPA, por volta das 20h do mesmo dia, o paciente retornou, apresentando dificuldade respiratória, edemas em membros inferiores, palidez cutânea, hematomas e secreção na região labial externa. Após avaliação, o paciente foi encaminhado para a sala de emergência, onde recebeu suporte ventilatório e acompanhamento cardíaco contínuo.

Durante o aguardo dos resultados dos exames que foram enviados para a FUNED para sua devida comprovação e análise sobre o quadro de infecção por Dengue e Chikungunya, o paciente apresentou sangramento espontâneo oral e nasal, evoluindo para um quadro grave.

“A equipe médica iniciou imediatamente os procedimentos de ressuscitação, incluindo a intubação e administração dos medicamentos adequados ao caso. Infelizmente, o paciente não resistiu e veio a óbito”.

Neste momento de dor e consternação, a equipe da UPA se solidariza com a família do paciente, oferecendo todo o apoio necessário. “Expressamos nossos mais sinceros sentimentos e estamos à disposição para auxiliar no que for preciso”.

Conforme apurado pelo DIÁRIO, os resultados dos exames confirmaram o diagnóstico para Dengue e Chikungunya.