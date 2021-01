TROCA DE COMANDO NO 62º BPM

Tenente-coronel André Pedrosa assume o lugar do oficial Luciano Reis, que agora comandará o 11º BPM

CARATINGA – Tenente-coronel André Pedrosa já está respondendo pelo 62º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Caratinga. Ele assume o lugar do tenente-coronel Luciano Reis, que agora irá comandar o 11º BPM, em Manhuaçu.

TENENTE-CORONEL LUCIANO REIS

Na sexta-feira (8), durante a troca de comando do destacamento da PM em Piedade de Caratinga, quando sargento Uziel assumiu o lugar de sargento Souza Júnior, tenente-coronel Luciano Reis falou sobre passagem pelo 62º BPM. “Nós fechamos um ciclo. Aqui estivemos durante três anos prestando um serviço de qualidade com a comunidade, juntamente com os valorosos policiais militares dos 25 municípios que compõem o Batalhão”, avaliou.

O oficial falou sobre sua estadia na região e desejou êxito ao sucessor. “Tão logo cheguei em Caratinga, optei por morar na cidade de Piedade de Caratinga e pude acompanhar de perto a comunidade, as pessoas e aprendi a gostar dessa cidade. Então desejo um ano de 2021 maravilhoso para essa comunidade. Desejo ao sargento Uziel pleno sucesso no comando do destacamento e também desejo sucesso e bênçãos ao tenente-coronel André, que está me substituindo no comando do 62º Batalhão”.

Sobre o futuro, tenente-coronel Luciano Reis confirmou que irá comandar o 11º BPM, em Manhuaçu, que é sua unidade de origem. “Esse é um motivo de muita felicidade retornar para aquela unidade. Não estou abandonando a comunidade que compõe o 62º BPM, pois quando a gente esquece é sinal que abandonamos, mas eu nunca vou esquecer os bons momentos vividos, as dificuldades superadas aqui em Piedade e em toda área do Batalhão”.

Ele teceu seus agradecimentos. “Agradeço a abertura pela imprensa local e peço para que continuem com a mesma parceria porque temos aqui valorosos militares, uma equipe coesa, dinâmica e que precisa de todo apoio da imprensa e da comunidade. O meu muito obrigado”.

TENENTE CORONEL ANDRÉ PEDROSA

O novo comandante do 62º BPM, tenente-coronel André Pedrosa também acompanhou a transmissão de comando em Piedade de Caratinga. Ele falou da satisfação em assumir o 62º BPM. “Essa unidade sediada em Caratinga é responsável por 25 municípios da região. A respeito dessa unidade, só ouvimos falar muito bem dela, composta por militares que trabalham para melhor servir a comunidade.

Suas impressões sobre o 62º BPM são as mais positivas. “Observando a comunidade de Piedade de Caratinga pude ver o quanto os policiais militares são compromissados. Então, estou assumindo com esse compromisso. Me comprometo com a comunidade de toda a região de fazer a melhor prevenção possível e nas ocasiões em que o crime ocorrer, daremos o melhor de nós pela resposta, ou seja, a prisão dos infratores de uma maneira que o crime não prosperará. Esse é nosso compromisso com a comunidade”, assegurou tenente-coronel André Pedrosa, o novo comandante do 62º BPM.

62º BPM – RESPONSABILIDADE TERRITORIAL

A área de atuação da Unidade abrange 25 municípios, sendo a sede na cidade de Caratinga. Os municípios são: Bom Jesus do Galho, Caratinga, Conceição de Ipanema, Córrego Novo, Dom Cavati, Entre Folhas, Inhapim, Imbé de Minas, Ipanema, Piedade de Caratinga, Pingo D’água, Pocrane, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, São João do Oriente, Raul Soares, Santa Barbara do Leste, Santa Rita de Minas, Taparuba, Ubaporanga, Vargem Alegre, Vermelho Novo, Bugre, Iapu e São José do Mantimento.

Atualmente, a estrutura organizacional do 62º BPM conta com três companhias, oito Pelotões, 19 destacamentos e um subdestacamento. A unidade é subordinada à 12ª Região de Polícia Militar. O 62ª Batalhão é conhecido como “Guardião das Palmeiras”, conforme Lei Municipal nº 3.231/2011, como forma de valorizar a referência dada à cidade de Caratinga, que é conhecida como “Cidade das Palmeiras”.