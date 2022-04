Parque de Exposições de Caratinga reunirá praticantes e admiradores de esportes radicais neste sábado (30)

CARATINGA- O Parque de Exposições João da Costa Mafra receberá neste sábado (30), a partir das 14h, o Treino Livre de Motocross, no CT Caratinga com entrada liberada.

Júlio Cezar da Silva, que é presidente do CT Caratinga e organizador do evento, destaca as expectativas para o evento. “Estamos promovendo esse treino entre amigos buscando incentivar o esporte em Caratinga, chamando amigos de Ipatinga, Valadares, da região para participar conosco aqui no sábado. Buscar que esse esporte não acabe, hoje temos aqui uma pessoa que é uma lenda do motocross não só em Caratinga, mas, no Brasil inteiro, que está também dando essa moral pra nós aqui, que é o Natan Azevedo. Chamamos o público para nos prestigiar aqui em Caratinga”.

Ele ainda destaca que parcerias são importantes para incentivo da modalidade. “Agradecemos à Prefeitura Municipal, através do Dr. Welington que sempre está nos apoiando desde o início, que nos autorizou a fazer o CT aqui dentro do Parque de Exposições. Não só quem pratica, mas, têm as pessoas que curtem esse esporte. Temos o maior prazer de receber esse público”.

Natan Azevedo, que tem mais de 30 anos no motocross e é um dos precursores da modalidade, faz questão de destacar a importância da retomada dos encontros. “Esses encontros são muito legais. Logo que começou esse processo mundial da pandemia tivemos esse problema com os eventos e a partir daí, estamos fazendo esses treinos juntando pessoal de Caratinga e outras localidades que têm bastante praticantes. Essa confraternização, um treino entre amigos, o que incentiva o praticante a não parar e ao mesmo tempo estimula a prática do motocross, para que num futuro próximo possamos fazer os eventos aqui”.

Natan também enfatiza a importância do apoio para que os praticantes tenham condições de se reunir no Parque de Exposições. “É uma pista muito legal, temos o privilégio de ter essa pista no Parque de Exposições, agradecer toda a parte de Esportes da Prefeitura, que deram essa força desde o início para montar a pista. Na quinta-feira teremos a manutenção, das máquinas, são horas de máquina, o maquinista, isso tudo a Prefeitura tem ajudado a gente para termos condições de praticar e fazer esses treinos”.

Outro ponto observado pelo atleta é o crescimento do motocross, que tem atraído a nova geração, trazendo cada vez mais adeptos. Porém, ele alerta para a segurança que é fundamental. “Esse processo da pandemia deu um start, tem bastante praticantes, uma galera nova iniciando e com isso é muito legal. Conseguimos ativar uma cultura que é dos americanos, não aqui do Brasil, quem está iniciando podendo fazer umas aulas, praticar com segurança, pegar técnicas de pilotagem que é diferente de conduzir uma moto na rua e vir para uma pista, um circuito e pilotar uma motocicleta. Além de ser motocicletas mais fortes, com condições de saltar 10, 20 metros de distância e três a seis metros de altura. Tem pessoas que não sabem nem os equipamentos de segurança que precisam ser usados, são vários, como capacete obrigatório, colete, cinta abdominal, luva, uma bota apropriada, óculos de proteção. Quando você já está com todos os equipamentos, pegar uma moto adequada e entrar na pista, começar a praticar e, se possível, ter orientação com piloto mais experiente e praticar com alegria”.

O grupo segue aberto para receber novos participantes e fortalecer o motocross de Caratinga. “É só chegar, trocar uma ideia. Mesmo com esse processo de pandemia estamos ativos e a cada dia tentando trazer mais adeptos. Essa parte social do motocross, passamos uma tarde muito legal, várias famílias juntas trocando ideia e se divertindo. O esporte tem o poder de mudar esse mundo, então quem acredita nisso com certeza é uma pessoa mais feliz. Convidamos toda a galera, vai ser bem legal. A participação do público é bacana porque nos incentiva também a ter uma melhor performance, treinar cada dia melhor e trazer os resultados para nossa cidade”.

Tarsilo Pedroza, que é piloto de motocross há 14 anos, retornou para Caratinga há dois meses e faz um balanço positivo da pista. “Iniciei o esporte aqui em 2007 mais ou menos. Mudei para a Bahia, retornei esse ano e uma das grandes características de Caratinga é de ter um motocross muito atuante, com vários nomes fortes do estado e a nível nacional também, sempre tendo pistas boas e próximas de casa. Lá na Bahia, para ir treinar, eu tinha que andar às vezes 120 km, aqui temos 7 km com uma pista maravilhosa dessa dentro de casa. Dá para vir praticar, meu filho que tem oito anos é piloto também, adora essa pista, está vindo para cá já. Todo dia ele me pergunta: Pai, vamos treinar lá na exposição? Fica amarradão porque já treinou aqui, adorou. Esporte transforma vidas e tira os jovens de lugares ruins”.